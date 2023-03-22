NASA, uyardı: Gezegenimize çarpma ihtimali çok yüksek

NASA, Dünya atmosferinin bir bölümünü havaya uçuracak kadar büyük bir asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığının daha önce düşünülenden üç kat daha fazla olduğunu söyledi.

Bilim dünyası son yıllarda Dünya’ya bir asteroit çarpma ihtimali üzerine çalışmalar yaparken, böyle bir durumda gezegenimizin nasıl korunacağını da araştırıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda, gelecekte potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için DART isimli bir projeye başlayan uzay ajansı, denemelerde başarılı bir şekilde belirlenen asteroidi etkisiz hale getirmeyi de başardı.

Tüm bu çalışmalara rağmen bilim insanları şimdi de Dünya’yı neredeyse yok edebilecek bir asteroidin çarpma ihtimalinin düşünüldüğünden çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Endişe veren uyarı, bir milyon yıl boyunca atmosferin bir bölümünü havaya uçuracak kadar güçlü dört asteroit belirleyen Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden James Garvin’den geliyor.

ÇOK DAHA YIKICI OLACAK

Garvin ve ekibi, dört çarpışma kraterini incelemek için Dünya’yı gözlemleyen birkaç uydudan gelen verileri analiz etti ve daha önceki çalışmaların bulgularının yanlış yorumlandığını belirleyerek kraterlerin etrafında daha büyük halkalar belirledi. Eğer Garvin ve ekibinin yeni verileri doğruysa, etkileri tarihteki en büyük nükleer bombadan 10 kat daha güçlü bir patlamayla eşit olacak.

Garvin, dört kraterin yeni yüksek çözünürlüklü görüntülerini kullanarak bunların 3 boyutlu haritasını çıkarmayı başardı. Yaklaşık 800.000 yıl önce bir asteroidin bıraktığı dokuz mil genişliğinde bir krater olarak belgelenen ve Dünya’ya düştüğünde 660.000 megaton eşdeğeri üreten Pantasma’nın analizine odaklanan Garvin, kraterin yeniden analizinde aslında 21 mil genişliğinde olduğunu ve etkisinin 727.000 megatona eşdeğer olduğunu iddia etti.

Garvin ve ekibi diğer kraterler üzerinde de benzer çalışmalar yaptı ancak, bu çalışmalara rağmen bilim dünyası tamamen Garvin ile aynı fikirde değil.

BİLİM DÜNYASI KARIŞTI

Colorado’daki Southwest Araştırma Enstitüsü’nde gezegen dinamiği uzmanı olarak görev alan Bill Bottke, Science.org’a; “Şüpheliyim. İnanmadan önce çok daha fazlasını görmek istiyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Veriler, her 600.000 ila 700.000 yılda bir 3.280 genişliğinde veya daha büyük bir asteroit veya kuyruklu yıldızın Dünya’ya çarptığını tahmin ediyor ve eğer yeni çalışma doğruysa, yalnızca son bir milyon yılda gezegenimize dört tane çarptığı anlamına geliyor.”

Polonya Bilimler Akademisi’nde krater araştırmacısı olan Anna Łosiak da Science.org’a yeni bulunan halkaların, çarpma bölgesinin bir parçası olduğuna ikna olmadığını söyledi: “Bu çok korkutucu olurdu çünkü bu, neler olup bittiğini gerçekten anlamadığımız ve gelip ortalığı karıştırabilecek çok sayıda uzay taşı olduğu anlamına gelir.”