Netflix, 13 Reasons Why'ın İntihar Sahnesini Kaldırma Kararı Aldı

Son yılların en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından bir tanesi olan Netflix, ilginç bir karara imza attı. İlk kez 2017 yılında yayınlanan "13 Reasons Why" isimli diziyle ilgili alınan kararın neden bu kadar geç geldiği ise anlaşılamadı.

13 Reasons Why, aynı isimli kitaptan uyarlandı ve yayınlandığı dönemlerde adından fazlasıyla söz ettirdi. Ancak dizide fazlasıyla tartışılan bir sahne vardı. Bu sahne, dizinin karakterlerinden olan Hannah'ın intihar sahnesi. Belki şu an bile pek çoğumuzun hafızalarında yeniden canlanmıştır. Netflix'in aldığı karar da tam olarak bu sahneyle ilgili.

Netflix şimdi, bu tartışmalı sahneyi kaldırma kararı aldı. 3 dakika uzunluğunda olan intihar sahnesi yerine sadece Hannah'ın intihardan sonra kanlar içerisinde kaldığı küçük bir bölüm gösteriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Netflix, bu yaz üçüncü sezonunu yayınlamak için çalışmalarını sürdürdükleri popüler diziden bu sahnenin kaldırılmasının, uzmanlara danışılarak alınan bir karar olduğunu söyledi. Dizinin korsan kanallarca internet üzerinde yaygın olarak erişilebilindiğini söyleyen yetkililer, bu bölümün internetten kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade etiler.

Alınan kararla ilgili olarak, intihara meyilli olan kişilere destek veren "Samaritans" isimli bir dernek yönetimi, alınan karardan dolayı fazlasıyla memnun olduklarını ve Netflix'in bu kararı almakla doğru bir hamle yaptığını açıkladı.