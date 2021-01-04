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Netflix'in Sıradaki Oyun Uyarlaması The Elder Scrolls Olacak İddiası

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The Witcher ve Castlevania gibi oyunlardan uyarlanan serilerle büyük beğeni toplayan Netflix, söylentilere göre yeni bir oyun uyarlaması ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor; The Elder Scrolls.
Netflix'in Sıradaki Oyun Uyarlaması The Elder Scrolls Olacak İddiası

Oyunların dizi ve film uyarlamaları hem online platformlarda hem de beyaz perdede her zaman bolca ilgi görmeyi başarıyor. Netflix de özellikle The Witcher ve Castlevania gibi uyarlama seriler ile yakaladığı bu başarıyı, yeni oyun uyarlamaları ile devam ettirmek istiyor gibi görünüyor. 

Gelen son haberlere göre Netflix, şimdi de bir başka popüler oyun serisi olan The Elder Scrolls'u ekranlara taşımak için çalışıyor. Bethesda ile bu yeni ortaklık için görüşmelerin başladığı ve anlaşmaya varılırsa The Elder Scrolls'un Netflix'te izleyiciler ile buluşacağı söyleniyor.

The Elder Scrolls, Bethesda'nın uyarlanan ikinci oyunu olacak:

Eğer gelen haberler doğruysa, The Elder Scrolls Bethesda'nın uyarlanan ikinci oyunu olacak. Şirket geçtiğimiz aylarda da Fallout 4'ün ekranlarda izleyiciler ile buluşması için Amazon Prime ile anlaşmaya varmıştı. 

Haberin kaynağı, film ve dizi sektörüne dair paylaştığı bilgilerle güvenilir bir kaynak olduğunu kanıtlayan Daniel Ritchtman. Aynı zamanda büyük bütçeli bir The Elder Scrolls dizisinin yolda olduğuna dair daha önce IMDB'nin sitesinde de bir haber yayınlanmıştı. Ancak ne yazık ki henüz haberin doğruluğu ile ilgili Netflix'ten ya da Bethesda'dan herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Yine de Bethesda'nın Fallout 4 kararına bakarak, şirketin oyunlarının dizilere uyarlanmasıyla bir sorunu olmadığını çıkarabilir, bu haberin doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu fikrine varabiliriz. Resmi açıklama ise muhtemelen iki şirket tüm koşullarla ilgili anlaşıp projenin ana hatlarını belirledikten sonra yapılacaktır.

Sizin oyun uyarlamaları hakkındaki görüşleriniz nedir? The Elder Scrolls serisi Netflix ekranlarına gelirse şans verip göz atar mısınız? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.

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