New York Fed Başkanı'ndan daha fazla artış sinyali

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in Haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının üç hafta önce faiz oranlarını sabit tutmasının doğru hareket olduğunu söylerken, devam eden ekonomik güç nedeniyle bir noktada faiz oranlarını tekrar yükseltmek zorunda kalabileceğini ima etti.

New York Fed tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Williams, "Arz ve talep arasında dengeyi sağlamak, enflasyonu aşağı getirmek için daha yapacak işimiz var. Fed'in gelecekte atacağı adımların düşünülmesinde verilere bağlı olacağım" dedi.

Williams, Temmuz ayında bir faiz artırımına ihtiyaç olduğuna inanıp inanmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlamaktan kaçınırken, New York Fed uzmanlarının karar vermekte kendisine yardımcı olmak için henüz çalışmaya başlamadıklarını ifade etti.

Williams, enflasyonun hala rahat seviyeleri için çok yüksek olduğunu söyledi, ancak fiyat baskılarının hafiflediğini de kabul etti.

Williams, bankasında düzenlenen bir etkinlikte fiyat baskılarının olduğu yerden "memnun değilim" dedi. Ayrıca işgücü talebinin yüksek kaldığını ve ekonominin oran artışlarını "oldukça iyi" hallettiğini söyledi.