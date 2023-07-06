  • BIST 6.172,55
  • Altın 1608.728
  • Dolar 26.0935
  • Euro 28.3831
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

New York Fed Başkanı'ndan daha fazla artış sinyali

» »
New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in Haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi.
New York Fed Başkanı'ndan daha fazla artış sinyali

New York Fed Başkanı John Williams Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının üç hafta önce faiz oranlarını sabit tutmasının doğru hareket olduğunu söylerken, devam eden ekonomik güç nedeniyle bir noktada faiz oranlarını tekrar yükseltmek zorunda kalabileceğini ima etti.

New York Fed tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Williams, "Arz ve talep arasında dengeyi sağlamak, enflasyonu aşağı getirmek için daha yapacak işimiz var. Fed'in gelecekte atacağı adımların düşünülmesinde verilere bağlı olacağım" dedi.

Williams, Temmuz ayında bir faiz artırımına ihtiyaç olduğuna inanıp inanmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlamaktan kaçınırken, New York Fed uzmanlarının karar vermekte kendisine yardımcı olmak için henüz çalışmaya başlamadıklarını ifade etti.

Williams, enflasyonun hala rahat seviyeleri için çok yüksek olduğunu söyledi, ancak fiyat baskılarının hafiflediğini de kabul etti.

Williams, bankasında düzenlenen bir etkinlikte fiyat baskılarının olduğu yerden "memnun değilim" dedi. Ayrıca işgücü talebinin yüksek kaldığını ve ekonominin oran artışlarını "oldukça iyi" hallettiğini söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Merkez Bankası'ndan "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporu31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:58
  • Son durum ekonomisi29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:14
  • IMF, faiz indirimleri için 2025’i işaret etti24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:14
  • OECD ülkelerinin borçlanma ihtiyacı bu yıl 12,9 trilyon dolara ulaşabilir22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:56
  • Avrupa’da artan gıda fiyatlarına karşı fiyat tavanı gündemde21 Mayıs 2023 Pazar 19:30
  • Ekonomistlerden ABD borç krizi için üç senaryo20 Mayıs 2023 Cumartesi 22:19
  • Serbest Piyasada Son Durum17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:04
  • Fitch’ten ikinci tura kalan seçimler sonrası belirsizlik uyarısı16 Mayıs 2023 Salı 11:54
  • Serbest Piyasada Son Durum16 Mayıs 2023 Salı 09:37
  • Beyond Meat’in piyasa değeri düşerken yapay ete ilgi azaldı14 Mayıs 2023 Pazar 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti