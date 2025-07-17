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New York zirvesi başladı!

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New York’ta 16-17 Temmuz’da gerçekleşecek olan Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı BM Merkezi 4. katında bulunan “Delegates Dining Room” salonunda gerçekleşen akşam yemeği ile başladı.
New York zirvesi başladı!

İki gün sürecek toplantının ilk aşaması olan akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Özel Temsilci Güneş Onar eşlik etti. BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’e ise masada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşası’ndan Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Holguin eşlik etti.

İki ayrı masa olacak şekilde düzenlenen yemekte, baş masada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yardımcısı Rose Mary DiCarlo ve Kişisel Temsilci Maria Holguin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty yer aldı.

Diğer masada da Liderlerin Özel Temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopulou ve İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham hazır bulundu.

 

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