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Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 22 Kişi Öldü

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Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 22 Kişi Öldü
Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 22 Kişi Öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletinin Zangon Kataf bölgesine bağlı bazı köylerine gelen silahlı kişiler etrafa rastgele ateş etti.

Saldırılarda 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, olayı doğrulayarak saldırıda çok sayıda kişinin kaçırıldığını da söyledi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade eden Jalige, saldırı nedeniyle bölgede 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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