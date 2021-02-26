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Nijerya'nın Zamfara Eyaletindeki Yatılı Okula Düzenlenen Saldırıda 317 Kız Öğrenci Kaçırıldı

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Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki yatılı okula düzenlenen saldırıda kaçırılan kız öğrenci sayısının 317 olduğu bildirildi.
Nijerya'nın Zamfara Eyaletindeki Yatılı Okula Düzenlenen Saldırıda 317 Kız Öğrenci Kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki yatılı okula düzenlenen saldırıda kaçırılan kız öğrenci sayısının 317 olduğu bildirildi.

Zamfara Polis Komiseri Abutu Yaro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe bölgesindeki bir kız lisesine saldırı düzenlediğini ifade etti.

Yaro, saldırının ardından yapılan yoklamada 317 kız öğrencinin kaybolduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Yaro, öğrencilerinin kurtarılması için arama kurtarma çalışması başlatıldığını söyledi.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, 550 kız öğrencinin kaçırıldığı, 50 öğrencinin de kaçmayı başardığı öne sürüldü.

OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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