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Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2024)

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Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2024)
Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

HAZAL REİS ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

***

OBA 2 ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

YENİKENT ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

SAKARYA ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

SÜMER ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

12.01.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

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