Nöbetçi Eczaneler (2 Ağustos 2020)

LEFKOŞA:
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUMU YOLU, BOLAT DÖŞEME KARŞISI
03922271080
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EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa
03922270242
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GÖNÜL ECZANESİ
ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU - SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY LEFKOŞA
0392 227 84 61
GİRNE:
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0392 815 46 11
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AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
03928157350
GAZİMAĞUSA:
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
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OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
GÜZELYURT:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt
03927141894
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
03923712856
ÜST MESARYA:
MELİZ ECZANESİ
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
03922323100
ALT MESARYA:
KINAY ECZANESİ
Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa
03923777070
KARPAZ:
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
0533 849 99 46
LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
03927277470
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