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Nöbetçi Eczaneler (2 Ağustos 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (2 Ağustos 2020)
Nöbetçi Eczaneler (2 Ağustos 2020)

LEFKOŞA:

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUMU YOLU, BOLAT DÖŞEME KARŞISI

03922271080

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa

03922270242

***

GÖNÜL ECZANESİ

ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU - SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY LEFKOŞA

0392 227 84 61

GİRNE:

ZİYA SENCER ECZANESİ

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

0392 815 46 11

***

AYDIN LİFE ECZANESİ

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

03928157350

GAZİMAĞUSA:

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

03923654280

***

OSMANKAN ECZANESİ

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

03923669297

GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt

03927141894

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

03923712856

ÜST MESARYA:

MELİZ ECZANESİ

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

03922323100
ALT MESARYA:

KINAY ECZANESİ

Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa

03923777070
KARPAZ:

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

03923744356

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46
 

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

03927277470

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