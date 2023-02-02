Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AŞAN ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 57 30
|Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
BUSE KARŞILI ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 15 45
|Demir Sok.Yenikent Gönyeli
GALEN ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 26 03
|Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
KÜÇÜK ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 26
|Canbulat Sok.No:5/C Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 826 51 91
|Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 99
|15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
İNEM MİMAR ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0548) 842 27 95
|Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|02.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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