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Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023)
Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AŞAN ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 57 30
 Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

 

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 15 45
 Demir Sok.Yenikent Gönyeli

 

GALEN ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 26 03
 Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

KÜÇÜK ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 26
 Canbulat Sok.No:5/C Girne

ŞİFALI ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

ZİYA SENCER ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 826 51 91
 Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 29 99
 15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

 

İNEM MİMAR ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0548) 842 27 95
 Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 02.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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