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Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDORA ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 33 55
 Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

 

GÜNEY ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 66 95
 Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

 

HALKSEVER ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 10 50
 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 887 44 88
 Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

 

SHİMA ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

 

MAĞUSA BÖLGESİ

DEMET ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 50
 New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

 

HALKIN ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 01 12
 2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 23 16
 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

ESER AVCI ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0533) 855 06 04
 Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 236 91 00
 Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0533) 855 72 12
 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

 

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 22.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0533) 821 96 06
 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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