Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDORA ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 33 55
|Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
GÜNEY ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 66 95
|Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
HALKSEVER ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 10 50
|Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 887 44 88
|Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
SHİMA ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ
DEMET ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 50
|New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
HALKIN ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 01 12
|2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 23 16
|Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
ESER AVCI ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0533) 855 06 04
|Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 236 91 00
|Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0533) 855 72 12
|8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
|22.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0533) 821 96 06
|Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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