Nöbetçi Eczaneler ( 4 Temmuz 2020 )

LEFKOŞA:
ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
03923301036
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ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922273700
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
03922240988
GİRNE:
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
0392 821 33 61
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MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0392 815 11 50
GAZİMAĞUSA:
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
03923662928
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SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa
03923654969
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
03927142193
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46
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