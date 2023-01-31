Norveç’te, deniz dibinde metaller, mineraller ve nadir topraklar keşfedildi

Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre, deniz tabanında bakırdan nadir toprak elementlerine kadar önemli miktarda metal ve mineral bulundu.

Büyük bir petrol ve gaz ihracatçısı olan İskandinav ülkesi, açık deniz bölgelerini parlamentonun onayını gerektiren derin deniz madenciliğine açıp açmamayı düşünüyor.

Çalışmayı yürüten Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) yaptığı açıklamada, “Çalışma alanındaki deniz tabanında bulunan metallerden magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri Avrupa Komisyonu’nun kritik mineraller listesinde bulunuyor” dedi.

Norveç Denizi ve Grönland Denizi’ndeki uzak bölgeleri kapsayan kaynak tahmini, her yıl küresel olarak çıkarılan hacmin neredeyse iki katı olan 38 milyon ton bakır ve polimetalik sülfitlerde 45 milyon ton çinko biriktiğini gösterdi.

NPD, “Neodimiyum ve disprosyum gibi pahalı, nadir mineraller, rüzgar türbinlerindeki mıknatıslar ve elektrikli araçların motorları için son derece önemli” dedi.

Ancak bu çalışma çevre gruplarından tepki gördü. Aktivistler, Norveç’i deniz dibinde yaşayan organizmalar ve madenciliğin onlar üzerindeki etkisi için daha fazla çalışma yapılana kadar deniz tabanındaki maden aramalarını ertelemeye çağırdı.

Derin deniz madenciliği sektörünü denetleyen BM’ye bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi’nin, yeni gelişmekte olan sektöre yönelik düzenlemeleri temmuz ayında açıklaması bekleniyor. Pek çok bilim insanı, derin denizlerde madencilik yapmanın hassas ekosistem için çok büyük ve geri döndürülemez etkileri olabileceği konusunda uyardı.