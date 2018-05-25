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O "profesör "hakkında soruşturma başlatıldı!

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Akit TV'de sarfettiği ve "iç savaş tehdidi" olarak yorumlanan ifadeleri nedeniyle büyük tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı
O "profesör "hakkında soruşturma başlatıldı!

Türkiye'de bitkisel tedavi kürleri ile tanınan Prof. Dr. Ahmet Maranki'nin katıldığı bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Maranki hakkında "basın yoluyla halkı kin- ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Savcılık, Maranki'nin "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye çağrıldığını da vurguladı.

Maranki, Akit TV'de katıldığı canlı yayında 24 Haziran seçimlerinde istenen sonucun elde edilmemesi halinde "sokağa çıkacaklarını” söylemişti. Maranki'nin "Umudum 25 Haziran'da olmadı artık Belgrad Ormanı’nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık… Bismillahirrahmanirrahim deyip…..” ifadelerine sosyal medyada tepki yağdı. 

Maranki’nin ifadelerinin “tehdit” niteliğinde olduğunu savunanlar adaleti harekete geçmeye çağırmıştı. BirGün gazetesi yazarı Erk Acarer “iç savaş kışkırtıcılığı” yaptığını söylediği Maranki’nin adaletin gözünde “mağdur” rolünde olduğunu savundu:

Gazeteci İsmail Saymaz da "provokatör" olarak nitelendirdiği Maranki’ye tepki gösterdi. Saymaz, diğer yandan adaletin Türkiye’de işlemediğine işaret etti:

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi Beyza Tufan da Maranki'nin sözlerinin anlamının “Seçimi kaybedersek iç savaş çıkarırız” olduğunu söyledi:

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