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Ocak bombası patladı! Lille'e bir Türk daha.

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Fransa Ligue 1'de 17 puanla zirvede yer alan Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1'lik skorla devirmişti. Fransız ekibi bir yandan da transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. .
Ocak bombası patladı! Lille'e bir Türk daha.

Fransa'da Lille, Türk yıldızlarıyla sezona çok iyi başladı. Ligde 9 haftada 17 puanla lider olan Fransız temsilcisi, Avrupa Ligi'ne de Sparta Prag karşısındaki 4-1'lık deplasman galibiyetiyle girdi.

Son 2 maçta 8 gol atan Lille'de Burak Yılmaz 1 gol, 1 asist yaparken, Yusuf Yazıcı 4 gol kaydetti.
A Milli Takımımızda da forma giyen yıldız futbolcuların performansı Fransa'da da gündem oldu.

PRAG MAÇI SONRASI YUSUF'A BÜYÜK ÖVGÜ

Teknik Direktör Christophe Galtier de Türk yıldızlara övgülerde bulundu. Galtier, "Yusuf Yazıcı'nın son gelişimi hem enteresan hem de hoşuma giden bir durum.
Yusuf Yazıcı için güzel bir gelişme. Burak Yılmaz bizim için özel bir futbolcu. Bizle olması güzel" diye konuştu.

Lille de, Yusuf Yazıcı'nın Sparta Prag önündeki hat-trickini özel yayınlarla kutladı, yıldız isim ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu.

YENİ LİDER BURAK

Sezon başında transfer olduğu Lille'de kısa sürede uyum sağlayan Burak Yılmaz, takım içerisinde liderliği ele aldı.
7 maçta 3 gol atan 34 yaşındaki forvet, kadroda herkes tarafından sevilen bir isim oldu.

Sadece Türk yıldızlar değil, diğer takım arkadaşları tarafından da saygı duyulan Burak, soyunma odası ve saha içinde bir ağabey gibi hareket ediyor.

YUSUF YAZICI'YA BURAK ETKİSİ

Burak'ın, antrenman ve maçlar dışında da takımı toparlayan figürlerden olduğu kaydedildi. Yusuf Yazıcı'nın performansını artırmasında da deneyimli yıldızın katkısının büyük olduğundan bahsedildi.

SIRADA YENİ YILDIZLAR VAR

Lille'in Sportif Direktörü Luis Campos'un Türk planı başarıyla tuttu. Son 2 sezondur transfer dönemlerinde Türkiye'den futbolcularla ilgilenen Campos, Zeki Çelik'le başlattığı çalışmayı Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile sürdürmüştü.

Başarılı futbol adamının devre arası transfer döneminde de Türkiye'den futbolcuların kapısını çalacağı öğrenildi.

RESMİ TEKLİF

Türk yıldızların etkisiyle takımın şu an Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde başarıyla ilerlemesi nedeniyle memnun olan Luis Campos'un yeni hedefinin Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan olacağı iddia edildi. 

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