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Öğrenciler Arası Şartlar Eşit Değil..!

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Geçen bunca zamana karşı Milli Eğitim Bakanlığı gerekli hazırlıkları yapmamış zaten sıkıntılı olan eğitimde fırsat eşitliği tamamen ortadan kalkmıştır. 
Öğrenciler Arası Şartlar Eşit Değil..!

Eğitimde gerekli hazırlıklar yapılmadı

Uzun zamandır ara verilen eğitim öğretim dönemimiz bugün itibariyle uzaktan eğitim olarak başlamıştır.  Öncelikle uzaktanda olsa eğitim yılına başlamış olan öğrencilerimize hayırlı olsun diyerek zihin açıklığı diliyorum.

Geçen bunca zamana karşı Milli Eğitim Bakanlığı gerekli hazırlıkları yapmamış zaten sıkıntılı olan eğitimde fırsat eşitliği tamamen ortadan kalkmıştır. 

Özel okullara giden öğrencilerimiz her türlü teknolojik imkâna sahip şekilde uzaktan eğitime başlarken devlet okullarında olan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu imkansızlıklar yaşamaktadır. 

Salgın sürecinin ilk günlerinde defalarca Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapıp T.C Fatih projesi kapsamında hazırladığı ve projenin rafa kalkmasıyla depolara kaldırılan 1,5 milyon tabletten 50 bin âdetini almasını ve ülkemizdeki yazılım şirketleri ile çalışarak uygun programlarla öğrencilere dağıtmasını söylemiştik. 

Aradan geçen aylar boyunca bu yönde hiç bir çalışma yapmayan eğitim bakanı bugünün tek sorumludur.  Belli zümrelerin çocuklarından başka çocukları düşünmeyen bu zihniyetin, yaşananlardan sonra bu ülke için yapacağı en faydalı iş biran önce istifa etmesidir.  Parası olmayanın eğitim öğretim alamadığı bir ülke kabul edebileceğimiz bir durum değildir.

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