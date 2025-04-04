Öğretmenler: "Laik eğitime ve toplumsal değerlere müdahaleye karşı dur diyeceğiz!"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), anayasa, Milli Eğitim Yasası, Atatürk ilke ve devrimleri ile laik eğitime yönelik müdahalelere karşı sert bir açıklama yaparak, eylem çağrısında bulundu. Yaklaşık 40 sivil toplum örgütü ile birlikte düzenlenecek protesto öncesinde bugün (4 Nisan 2025 Cuma) saat 10.00’da bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, eğitim sistemine siyasi dayatmalarla müdahale edenler, çocukları kullanarak toplumu yönlendirmeye çalışanlar ve halkı kutuplaştırarak siyasi rant elde etmek isteyenlere karşı güçlü bir duruş sergileneceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anayasayı, Milli Eğitim Yasasını, Atatürk ilke ve devrimlerini yok sayanlara, eğitim ve toplum yapımıza zarar verenlere karşı sessiz kalmayacağız. Çocuklarımızı siyasi hesaplar için kullanmaya çalışanlara, yolsuzluk ve rant düzeni yaratarak toplumu yoksulluğa mahkûm edenlere karşı sokağa inerek sesimizi yükselteceğiz.”

Eylem Çağrısı: HALKIMIZI DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ

Açıklamada, toplumun tüm kesimlerine dayanışma çağrısı yapılarak, düzenlenecek eylemin detaylarının bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek basın toplantısında paylaşılacağı duyuruldu. Sendikalar, eğitim sistemine yönelik baskılar karşısında geri adım atmayacaklarını ve mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.