Oktay: Türkler Haklarını Söke Söke Alır

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün Başbakan Ersan Saner ve bazı bakanlarla birlikte Yenierenköy’deydi.

Burada ilk olarak kısa bir konuşma yapanyYenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak Anavatan Türkiye ile et ve tırnak gibi olduklarını vurgulayarak Rum tarafının sağlık alanında bile siyaset yaptığını söyledi.

Fuat Oktay da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkı ile yakından ilgilendiğini ve bunu bütün Dünya’nın da bildiğini ifade ederek her fırsatta Kıbrıs’ta çözümün ne olmaması gerektiğini ifade edenlerle birlikte yan yana duran bir Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

Rum kesimini ziyaret eden Avrupa Birliği yetkilisinin açıklamalarını sert bir dille eleştiren Oktay, “asla ve asla diye başladığı sözler var yani iki eşit devlet veya Kıbrıs Türk tarafından bir devletten asla ve asla söz edemezsiniz diyen biri hazır ben buradayken bir kez daha ifade edeyim Kıbrıs’ın Türk tarafından bir devlet vardır bu devlet bağımsızdır, bu devlet eşittir, güçlüdür ve dimdik ayaklarının üzerinde durur başka hiç kimsenin onayına da ihtiyacı yoktur” dedi.

Oktay, Türkiye Cumhuriyeti’ne hele hele de Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na ne söyleyip ne söylememesi, nasıl davranıp nasıl davranmaması gerektiği gibi bir hadsizliğe hiç kimsenin kalkışmaması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın asli unsurunun Ada’da 450 yıldır varlığını sürdüren Türkler olduğunu söyleyen Oktay, “Kıbrıs sonradan işgal edilmiştir işgalciler de kimler olduğu bellidir adanın diğer tarafında, işgalcilerle bir olup sonrasında da burada 450 yıldır var olan Kıbrıs’ın asli unsuruna haklarını verme diye bir şey söz konusu olmaz zaten Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez hakkını alır, hakkını söke söke alır” dedi.

20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü’nün esaretten kurtulduğu, ENOSİS ve EOKA’ya dur dediği gün olduğuna işaret eden Oktay, Türkiye’nin barışın yanında olduğunu ve bu yöndeki çalışmalara destek verdiğini anlattı.

Oktay, adada iki eşit ve bağımsız devletin aynı masaya oturarak nasıl birlikte yaşayabilecekleri ve adayı nasıl yönetebilecekleriyle alakalı konuşmaların tarafı olduklarını dile getirerek, “bir den bire ne hikmetse 60 yıldır federasyon dahil hiçbir çözüme yanaşmayan Rum ve Yunan ikilisi ve onun destekçileri 60 yıldır aklınız neredeydi 60 yıldır bu fiilen konuşuluyor kurulduğu gün KKTC’yi nasıl yıkarız diye Kıbrıs Türk halkının haklarını nasıl yok ederiz diye uğraşıyorlar” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün kaybedecek ve oyalanacak vakitlerinin de olmadığını belirten Oktay, sürekli konuşulan çıkmazı ve sonucu olmayan konuşmalar zincirine tahammüllerinin olmadığını dile getirdi. Oktay, Avrupa Birliğinin verdiği sözleri tutmadığı gibi tam aksine ödülmüş gibi Rum tarafını Avrupa Birliği üyeliğine aldığını anımsatarak Rum ve Yunan ikilisine göre siyasetine şekil veren Avrupa Birliği’nin nasihatlerine ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Bağımsız eşit ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını ifade ederek ülkede gerek altyapı gerek sağlık gerekse eğitim alanında birçok ciddi çalışma yürüttüklerini anlattı.