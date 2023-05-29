  • BIST 4.768,56
  • Altın 1252.813
  • Dolar 20.0918
  • Euro 21.5569
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Okullarda grev devam edecek

» »
Okullarda grev devam edecek
Okullarda grev devam edecek

İşte açıklama:


Kamuoyuna Duyuru,

Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmekte, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışmaktadır.

DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEK,

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

30.05.2023 Salı günü 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir.

Oluşan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır.

 
                                                                                                                  Selma EYLEM                                                                                                                      

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmen sendikaları: Eğitim bakanını yasayı geri çekmeye ve kaosu bitirmeye davet ederiz29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:36
  • Merkezi Cezaevi'nde ani ölüm!29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:36
  • Çınarlı Şehitleri Cuma günü anılıyor29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:34
  • Üstel: Ülkedeki eğitim istenen noktaya gelene kadar gereken neyse onu yapacağız29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:20
  • Akansoy, Mehmet Zeka Bey’in anma törenine katıldı29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:08
  • Bir Haftada 14 Adet Yangın Meydana Geldi29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:33
  • 65 Kaza, 3 Kişi Hayatını Kaybetti29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:30
  • Ülke Geneli Trafikte Denetim!29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:25
  • Cengizköy'de Yangın Çıktı!29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:21
  • Cumhurbaşkanı Tatar, “6. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı”nın başlangıcını yaptı29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti