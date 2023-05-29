Okullarda grev devam edecek

İşte açıklama:
Kamuoyuna Duyuru,
Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmekte, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışmaktadır.
DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEK,
MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
30.05.2023 Salı günü 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir.
Oluşan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır.
Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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