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Olguner, LTB Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptığını duyurdu

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CTP Parti Meclisi (PM) üyesi Olguner, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı.
Olguner, LTB Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptığını duyurdu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) üyesi Onur Olguner, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) aday adaylığı için başvurusunu yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Onur Olguner’ın pyalşımı şöyle:

“Dile kolay, belediyecilik ve vizyon projeleriyle geçen 10 yılın ardından kolumuzun altında Lefkoşa için hazırladığımız vizyon projeleriyle başvurumuzu yaptık.

İnandığımız hayallerle bu yola çıktık. Bu yolda yanımda olan ve olacak herkese teşekkürü borç bilirim.”

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