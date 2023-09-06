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Omaç Başat Turnuvası Gollü Başladı

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1 KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası gollü maçlarla başlarken, centilmence geçen ilk haftanın lideri Tribün Kıbrıs oldu.
Omaç Başat Turnuvası Gollü Başladı

1 KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası gollü maçlarla başlarken, centilmence geçen ilk haftanın lideri Tribün Kıbrıs oldu.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Omaç Başat anısına düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası dün akşam oynanan 2 maçla başladı.

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında, ilk maç öncesinde KTSYD başkanı Necati Özsoy ile Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat konuşma gerçekleştirdiler. Necati Özsoy konuşmasında Omaç Başat’ın yaptıklarından, spor yazarları ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği için öneminden bahsetti. Arkın Başat ise babasının böylesine anlamlı bir turnuva ile anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Omaç Başat’ın yaptıklarının unutulmayacak olmasının önemine vurgu yaptı.

Kutlay Malek’in yönettiği ilk maçlar gollü geçerken, Evliya/Objektif, Gelengül Production’ı, Tribün Kıbrıs da Bağımsız Medya’yı mağlup etti. Tribün Kıbrıs, centilmence geçen ilk haftanın lideri oldu.

 

SONUÇLAR

Gelengül Production-Evliya/Objektif, 4 – 7

Bağımsız Medya-Tribün Kıbrıs, 5 – 12

 

Puan Durumu:

Takımlar                             O            G            B             M            A             Y             P

1-Tribün Kıbrıs                  1             1             -              -              12           5             3

2-Evliya/Objektif               1             1             -              -              7              4             3

3-Gelengül Production      1             -              -              1             4              7             0

4-Bağımsız Medya            1             -              -              1             5              12           0

 

Maç Programı:

7 Eylül 2023 Perşembe

Saat 20.00 Bağımsız Medya-Gelengül Produktion

Saat 21.00 Evliya/Objektif-Tribün Kıbrıs

 

12 Eylül 2023 Salı

Saat 20.00 Evliya/Objektif-Bağımsız Medya

Saat 21.00 Tribün Kıbrıs-Gelengül Produktion

 

14 Eylül 2023 Perşembe

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