  • BIST 10974.22
  • Altın 4392.829
  • Dolar 40.8903
  • Euro 47.7954
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Ombudsman Varol, 39’uncu Dönem Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı

» »
Ombudsman İlkan Varol, 39’uncu Dönem Altı Aylık Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.
Ombudsman Varol, 39’uncu Dönem Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı

Raporda Ombudsmanlığa yapılan şikayetler arasında  gece kulüplerine ilişkin duyumlar, dilekçelere yanıt verilmemesi, sınav tüzüğüne aykırı uygulamalar, kayıt işlemleri ve ödeneklerin geç yapılmasına yönelik olanların başı çektiği kaydedildi.

Rapora göre, yılın ilk altı ayında daireye sekiz başvuru yapıldı; başvuruların yedisi bireysel, biri duyum üzerine resen başlatılan soruşturma oldu. Başvuruların dördü Lefkoşa, ikisi Gazimağusa, birer tanesi Girne ve Güzelyurt’tan geldi. 

Ocak–Haziran 2025 döneminde sekiz soruşturmanın tamamlandığı belirtilen raporda, dava nedeniyle bekletilen ya da idarenin düzeltmesiyle geri çekilen dosya bulunmadığı açıklandı. Bu süreçte üç başvuru ise ilgili makamlara aktarıldı, yetki dışında olduğu belirlenen 19 başvuru hakkında vatandaşlara hukuki bilgi verildi.

Vatandaşların sorunlarının sadece yazılı olarak değil, telefon ve yüz yüze görüşmelerle de değerlendirildiği  ifade edilen raporda, yerinde inceleme de yapıldığı, böylelikle kamuoyunda Dairenin güvenilirliğinin arttığına dikkat çekildi.

- Bakanlık ve kurumlara göre dağılım

Başvuruların kurumsal dağılımına bakıldığında, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarına ilişkin ikişer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bir başvuru yapıldı. Yerel yönetimlerle ilgili iki, BRTK, Kamu Hizmeti Komisyonu ve DAÜ Rektörlüğüne hakkında birer başvuru kaydedildi.

Şikâyet konuları arasında gece kulüplerine ilişkin duyumlar, dilekçelere yanıt verilmemesi, sınav tüzüğüne aykırı uygulamalar, kayıt işlemleri ve ödeneklerin geç yapılması öne çıktı.

Uluslararası temaslara da yer verilen raporda, Ombudsman Varol’un 13–14 Mayıs tarihlerinde İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği toplantısına katıldığı ve burada yaptığı konuşmada KKTC’nin maruz kaldığı izolasyonlara dikkat çektiği belirtildi.

Raporda kadro yetersizliğine de değinilerek, dairede beş denetçi kadrosunun boş olduğu, hukukçu kadrosunun bulunmamasının soruşturmaları olumsuz etkilediği vurgulandı.

Yüksek Yargı Denetçisi Varol, 38/1996 sayılı Yasa’nın günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini de aktardığı raporda kurumun anayasal bağımsızlığına dikkat çekerek, soruşturmaların siyasi etkilerden uzak, tarafsız ve şeffaf biçimde yürütüldüğünü kaydetti. Varol, Daire’nin temel amacının vatandaşların hak arama kültürünü geliştirmek ve idarenin bireylere daha yüksek standartlarda hizmet sunmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kazakistan–KKTC kardeşliği pekişiyor: Ahmet Budan’dan Ersin Tatar’a destek mektubu19 Ağustos 2025 Salı 12:49
  • Öz oğlunu taciz eden baba tutuklandı!19 Ağustos 2025 Salı 12:17
  • Larnaka’da “şaka olsun diye” yoldan geçenlere ateş edildi19 Ağustos 2025 Salı 12:16
  • Sürücü eğiticisi sınavları için başvuru süresi başladı19 Ağustos 2025 Salı 12:15
  • Mayıs ayı ek mesaileri ödeniyor...19 Ağustos 2025 Salı 11:15
  • Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri belirlendi19 Ağustos 2025 Salı 11:14
  • Makine Mühendisleri: Trafik Güvenliği, Radar ve Kamera Sistemleri Hakkında Resmi Kurum Manipülasyonu19 Ağustos 2025 Salı 10:04
  • Arapköy'e üç saat elektrik verilemeyecek!19 Ağustos 2025 Salı 09:45
  • KOOP-SEN’in grevi bugün de devam ediyor19 Ağustos 2025 Salı 09:38
  • Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi18 Ağustos 2025 Pazartesi 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti