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Online alışveriş eziyete döndü!

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Gazeteci Nezire Gürkan 275 liraya aldığı ürüne 275 TL de masraf verdi
Online alışveriş eziyete döndü!

Gazeteci Nezire Gürkan'ın paylaşımı:

VURGUN ve EZİYET düzeni...

On-line bir alışveriş yaptım Antalya'dan. Toplam değeri 275 TL. Haftalardır kargodan haber bekliyorum. Baktım ses yok, sorayım dedim, meğer 7 gün önce gelmiş! "Göndermeyecek misiniz" dedim, "gümrüğe takıldı, siz gelip işlemleri takip edeceksiniz" dediler! Gittim, 30'u navlun 141 TL kargo parası aldılar. Gümrük işlemlerinin takibi de bana ait. Ürünü almak için oradan gümrüğe gittim. Orada da 275 TL'lik ürüne 114 TL (%40) ödeme yaptım. Ayrıca, online faturanın çıktısını ekrandan gösterme kabul etmediler ve aynı binada ÖZEL bir firmanın ofisine yönlendirdiler! Ona da bir çıktı için 20 TL ödedim. Ve ürünümü teslim aldım. Böylece 275 TL'lik ürüne, tam 275 TL masraf ödedim (gümrük+kargo). Paketçiğimi alıp arabama binerken kime kızayım diye söylendim; en iyisi kendine! Özeliyle, devletiyle vurgun ve eziyet düzeninde on-line alışveriş neyine!

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