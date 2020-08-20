Online Eğitim İyi Mi Kötü Mü?

Edim Ders Evi’nin sahibi 20 yıllık deneyimli eğitimci Emine Çaşkurlu, online eğitimde özdisiplinli öğrenci için müthiş bir zaman kazanımının söz konusu olduğunu belirtiyor:

Pandemi’nin ortaya çıktığı günlerde uzunca bir süre hepimiz çok korktuk ve hayatımızla ilgili kaygılar yaşadık. Bu duyguları sağlığımız ile ilgili yaşamanın yanı sıra özellikle tarihi belli bir merkezi sınava girecek çocuklarımızla ilgili de hissettik. Maalesef yeni dönem için de aynı duyguları yaşamaya devam ediyoruz. Okuluna veya kursuna devam edememek, önümüzdeki yıl sınava girecek öğrenci ve velilerinin de kafalarını karıştırıyor.

Edim Ders Evi’nin sahibi tecrübeli eğitimci Emine Çaşkurlu, online eğitimin pek çok olumlu özelliği olabileceğini belirtiyor.Edim Ders Evi’nin sahibi 20 yıllık deneyimli eğitimci Emine Çaşkurlu, online eğitimde özdisiplinli öğrenci için müthiş bir zaman kazanımının söz konusu olduğunu belirtiyor: “Öğrencinin beden yorgunluğuna karşı uyku saatlerini ideal saate ayarlanabilmesinden tutun, sağlıklı beslenmeden spora zaman ayırabilmeye kadar hayatını kontrol edebilecek.

Ancak tüm bu zaman diliminde yanıtlanması gereken aşağıdaki başlıca sorular öne çıkıyor:

Tüm öğrenciler online dersten aynı verimi alabilecek mi?

Evlerde günlük yaşam ve ders çalışma disiplini sağlanabilecek mi?

Online sınav uygulamaları ile yapmaya çalıştığımız sınava alıştırma pratiği kazandırılabilecek mi?

Yanı başında olamadığımız öğrencilerin ödev kontrolleri ve çözemedikleri sorular üzerinden hatırlatmalar yapmak için uyguladığımız etütler sağlıklı olabilecek mi

Öğrencisinin kalem tutan elini, soru soran gözünü göremeyen öğretmen motive olabilecek mi?

Mentor öğretmenlerimiz, kitap kontrollerini nasıl yapacak, haftalık ders çalışma programını nasıl takip edecek, sınav sonuçlarına göre belirlediği eksik konuların tekrarını nasıl yaptıracak?

Online Eğitimin Artıları-Eksileri

16 Mart 2020 gününden itibaren online eğitimlerde bir deneme-yanılma süreci yaşandı. Hızlı aksiyon alma, teknolojik alt yapının verimli bir sanal sınıf ortamına uygun hale getirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bu sistemi etkin kullanma bakımından eğitilmelerinin tamamlanması öncelikli unsurlardı. Bu dönemde veliler ve öğrencilerle sımsıkı kenetlenen kurumlar ortaya çok ciddi bir zafer hikayesi çıkardı.

Emine Çaşkurlu, her tecrübede olduğu gibi bu zorlu süreçte de yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz çok şey olduğunu belirtiyor ve aşağıdaki gözlemlerine dikkat çekiyor:

Online dersler bire bir ve en fazla 6 kişilik sınıflarda verimli oluyor. Öğrencinize ne kadar güvenirseniz güvenin, onu ne kadar iyi tanıyor olursanız olun mutlaka ekran ve mikrofon açık ders yapılmalı. Online derste en çok başarı sağlanan alanlar biyoloji, geometri, coğrafya dersleri… Matematik, Türkçe, fizik, kimya derslerinin online olması halinde, ders saati sayısının artırılması ve derslerin mutlaka interaktif geçmesinin sağlanması gerekir. Tarih, felsefe, Türkçe paragraf ve edebiyat derslerinin yüz yüze olmasını mümkün kılmaya çalışmak çok daha iyi olur. Deneme sınavları mümkünse kurumlarda yapılmalı ama bu sağlanamıyorsa kitapçıkların öğrencilerin önlerinde olması ve sınav süresince ekranları açık sınav olmaları çok önemli. Online yapılacak derslerin ders notlarının önceden öğrencilere ulaştırılmış olması gerekir. Öğrencinin ev disiplini ve çalışma disiplini bakımından planlanması ve kontrolü mutlaka günü gününe ve ekran açık yapılmalı. Olabiliyorsa her öğrenci ile en az 15 günde 1 yüz yüze görüşülmeli. Her ay veli ve öğrenci ile online durum değerlendirmesi yapılmalı.

Kısacası, merkezi sınavlar koşullar ne olursa olsun, tarihleri ne olursa olsun yapılıyor. Önümüzdeki yılda yapılacak. Kaçınılmaz olanın bizi çaresiz bırakmasına, günlük kararlarla belirsizliğe sürüklenmek yerine yeni durumun imkanlarını en verimli şekilde kullanmanarak yolumuza devam etmeliyiz.

Durumlar değişir, sistemler değişir çalışan, adapte olan, umutla geleceğe odaklanan kazanır