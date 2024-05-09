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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Onur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

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Onur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde
Onur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

İşte yapılan açıklama;

Onur haftamız, “Adaletin rengi ne?” sloganı ve eylemliliğiyle, başlıyor. Bu yıl 8 Mayıs ile 17 Mayis 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle, sesimizi ve varlığımızı bir kez daha birlikte haykiriyoruz.

 

Bizler, temel insan hak ve özgürlüklerimizle, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan toplum içinde var olmak istiyoruz. Okumak, çalışmak, üretmek, sevmek, sevilmek, kısaca hayatın tüm güzelliklerini ve elbette zorluklarını hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, özgür bireyler olarak deneyimlemek istiyoruz.Birey olmak, birlikte özgür olmakla gelişsin, bir arada hayatta birlikte var olalım istiyoruz. Varliğimiz tehdit değil, çeşitliliğimizdir! Hayatın her alanında LGBTİ+lar vardir ve var olmaya devam edecektir.Bu toplumun tüm bireyleri için, eşit ve adil bir yaşam yaratmak; hepimizin yaşam hakkını korumak da yetkililerin en birincil sorumluluğudur!

 

Bizleri yok sayan, norm dışı gösteren, nefret söyleminin öznesi haline getiren tüm söylem ve uygulamalara karşı sesimizi yükseltiyor ve tekrardan haykırıyoruz: Adaletin Rengi Ne?, hayatin her alanında LGBTI+'lar vardir ve var olmaya devam edecektir. Gelin, etkinliklerimizde birlikteliğimize ve renkliliğimize sizler de paydaş olun. 17 Mayis'ta saat 18.00'de Suitex önünde buluşuyor ve hep birlikte yürüyoruz.

 

 

 

17 Mayis Organizasyon Komitesi:

Kuir Kibris Derneği

Mağusa Gençlik Birliği Derneği

Bağimsizlik Yolu

Girne Gençlik Derneği

Toplumcu Demokrasi Partisi

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü

Sivil Toplum Insiyatifi Dernegi

SOS Çocuk Köyü Derneği

KTAMS

Anonim Gençlik Örgütü

Daü Unicorn Kulübü

Insan Haklari Platformu

Mülteci Haklari Derneği

Baraka Kültür Merkezi Derneği

Halkin Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi

Evrensel Çocuk Hakları Derneği 

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