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Oppo’nun Türkiye’de üretilen Reno 5 Lite modeli piyasada

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Akıllı telefon markası Oppo, Türkiye’de üretilen Reno 5 Lite modelini satışa sundu.
Oppo’nun Türkiye’de üretilen Reno 5 Lite modeli piyasada

Akıllı telefon markası Oppo, Türkiye’de üretilen Reno 5 Lite modelini satışa sundu. Reno 5 Lite, Çinli akıllı telefon markası Oppo’nun Türkiye’de mart ayında üretime başlayan Tuzla’daki fabrikasında üretilen ilk modeli olan Oppo A15s’in ardından “Made in Turkey” ibaresiyle gelen ikinci modeli oldu.

48 MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno 5 Lite modelinde fotoğraf ve videolara derinlik kazandırmak için ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP mono kamera bulunuyor.

ÇİFT GÖRÜNTÜLÜ VİDEO KAYDI

Önde 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunan akıllı telefon, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yanısıra çift görüntülü video özelliği hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor.

Oppo'nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno 5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyıp, geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor.

Monochrome Video özelliği ise her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece videolar, zıt renkleri yan yana sıralayarak çekilebiliyor. Telefon, perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği ile hareket halinde sabit bir video kaydı yapabiliyor.

30W HIZLI ŞARJ

Oppo’nun yerli üretim ikinci telefonu olan Reno 5 Lite modelinde bulunan dinamik Bokeh bulanıklaştırma efekti ışığı çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor.

Yapay Zeka Sahne Geliştirme 2.0 özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyan Oppo Reno 5 Lite, gece portresi ise geri plana yuvarlak mercek ışıkları koyuyor. 4310 mAh pil ve 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisiyle birlikte gelen Reno 5 Lite, 56 dakikada tam şarj oluyor.

Reno 5 Lite Teknik Özellikleri

 

Reno5 Lite

Ekran

6.4 inç AMOLED ekran

Ekran Çözünürlüğü

2400 x 1080

İşlemci

Mediatek Helio P95

Bellek

8 GB

Dahili Depolama

128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart

Kamera

48 MP Ana Kamera

8 MP Geniş Açılı Kamera

2 MP Makro Kamera

2 MP Mono Kamera

Ön Kamera

32 MP

Pil

4310 mAh, 30W VOOC 4.0 Hızlı Şarj

İşletim Sistemi

Android 11 ColorOS 11.1

Boy x En x Kalınlık

160.1 mm x 73.2 mm x 7.8 mm

Ağırlık

172g

Renk

Sonsuz Siyah, Aurora Moru

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