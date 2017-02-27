 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

Oscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

»
Oscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!
Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Dolby Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunumuyla başlayan 89. Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halı rüzgarından sonra Oscar kazananları da açıklandı.

En iyi film toplam 6 ödül kazanan La La Land olarak açıklandı, ardından Moonlight'ın seçildiği duyurularak Oscar tarihinde bir ilk yaşandı. En iyi erkek oyuncu Cassey Affleck, en iyi kadın oyuncu ise Emma Stone seçildi. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. En iyi yardımcı kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin oldu. Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.

 

En iyi film Oscarı'nın kazananını açıklamak için sahneye çıkan Warren Beatty, ilk başta La La Land filminin ismini açıkladı.

 

Bunun üzerine Oscar oylama sistemini yöneten PricewaterhouseCoopers şirketinden iki kişi Brian Cullinan ve Martha Ruiz sahneye fırladı.

 

Ödülü almak için sahneye çıkan La La Land filminin yapımcısı Jordan Horowitz, sonucun yer aldığı kartta yazan film isminin Ay Işığı (Moonlight) olduğunu söyledi.

 

Bunun üzerine uzun bir süre seyirciler bunun bir şaka olduğunu düşündü, ancak daha sonra Jordan Horowitz ve Warren Beatty bunun bir şaka olmadığını anlatmak zorunda kaldı.

 

Warren Beatty ise yaptığı hatayı sahneye beraber çıktığı Faye Dunaway'e atıfta bulunarak, "Zarfı açtım ve orada Emma Stone, La La Land yazıyordu; bu yüzden Faye sana bu kadar uzun bir süre baktım, şaka yapmaya çalışmıyordum" diyerek açıkladı.

 

Törenin sunucusu Jimmy Kimmel ise Beatty'ye bir yandan gülerek "Bunu nasıl yaparsın?" diye sordu.

 

Kimmel töreni, "Bu geceyi bir şekilde berbat edeceğimi biliyordum" diyerek kapadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 26 Şubat Günün Menüsü26 Şubat 2017 Pazar 11:20
  • 26 Şubat 2017 Balık burcunda Halkalı Güneş tutulması25 Şubat 2017 Cumartesi 20:20
  • Dünyaca Ünlü Yıldızlar Oscar Kıyafetlerini Nasıl Seçiyor?25 Şubat 2017 Cumartesi 16:50
  • Payitaht Abdülhamid ilk bölümde izleyicileri şok eden sahne25 Şubat 2017 Cumartesi 13:07
  • 25 Şubat Günün Menüsü25 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • 25 Şubat Burç Yorumları25 Şubat 2017 Cumartesi 10:57
  • Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?25 Şubat 2017 Cumartesi 10:07
  • Gelin Adayı Hanife Dizi Oyuncusu Oluyor24 Şubat 2017 Cuma 12:34
  • 24 Şubat Cuma Burç Yorumları24 Şubat 2017 Cuma 11:33
  • 24 Şubat Günün Menüsü24 Şubat 2017 Cuma 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti