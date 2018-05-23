  • BIST 101.892
  • Altın 192,422
  • Dolar 4,6528
  • Euro 5,4428
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Oyuncu Hazar Ergüçlü: “Yakın Doğulu Olmak Ayrıcalıktır”

»
Sinema ve dizi oyuncusu Hazar Ergüçlü, mezun olduğu Yakın Doğu Koleji’nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.
Oyuncu Hazar Ergüçlü: “Yakın Doğulu Olmak Ayrıcalıktır”

Dizi ve sinema sektöründe çalışma koşulları üzerine öğrencilerle anılarını ve düşüncelerini paylaşan Ergüçlü mezun olduğu okulda yeniden öğretmenleriyle bir araya gelmenin de duygusal mutluluğunu yaşadı. Oyunculuk okumak isteyen öğrencilere sahip olmaları gereken özellikleri ve yetenekleri anlatırken aynı zamanda mesleğin zorluklarını da paylaştı. Yakın Doğu Kolejinden mezun olurken hayalleri ve şu anda sahip olduğu başarılı kariyeriyle ilgili deneyimlerini paylaşan oyuncu, lise yıllarının hayatının en güzel yılları olduğundan söz ederken Yakın Doğu Koleji gibi köklü bir okuldan mezun olmuş olmanın verdiği gururu aktardı. 

Okul Yıllarınızın Kıymetini Bilin Mesajı Verdi… 
Öğrencilere, “Okuduğunuz okulun kıymetini bilin, aldığınız eğitim çok kıymetli, tadını çıkara çıkara geçirin zamanlarınızı, şimdi sizlere zor gelen her kural, her ders ileriki hayatınız için birer değerdir. ‘Yakın Doğulu Olmak Ayrıcalıktır’ derdik. Bunun hayatta da böyle olduğunu anlayacaksınız. Ne mutlu bana ki, şimdi okuluma gelip sizlerle buluşma olanağım oldu. Okulumu ne kadar özlediğimi bir kez daha anladım” sözleriyle Yakın Doğu Kolejinden mezun olmanın mutluluğunu ifade etti. Samimi tavırlarıyla herkesin gönlünü fetheden başarılı oyuncu, söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayarak anı fotoğrafı çektirdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kenan Doğulu Lefke’ye geliyor22 Mayıs 2018 Salı 18:17
  • Teknoloji Becerilerine Sahip Öğretmenler Yetiştirilecek…22 Mayıs 2018 Salı 18:16
  • DAÜ İletişim Fakültesi Pınar Dağ’ı ağırlıyor 22 Mayıs 2018 Salı 18:15
  • Genç Yaşta Kalbe Bağlı Ani Ölümlerin Önüne Geçmek Mümkün22 Mayıs 2018 Salı 18:12
  • DAÜ Turizm Fakültesi Turizm Günü etkinliği gerçekleştirdi22 Mayıs 2018 Salı 18:11
  • DAÜ MİKA Kariyer Gelişim Programı devam ediyor22 Mayıs 2018 Salı 18:08
  • DAÜ’nün 25. yıl mezunları onurlandırıldı21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:27
  • DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu başladı21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:26
  • YDÜ Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresine Sözlü Sunum ve Bildirileri ile Damga Vurdu…21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:25
  • YDÜ Öğretim Üyeleri ile Öğrenciler Ukrayna’da Sergi Açtı21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti