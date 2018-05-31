Özçınar: Bostancı yeni çehreye kavuşacak

24 Haziran 2018 de yapılacak yerel seçimler için Ulusal Birlik Partisi çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar, meclis üyesi adaylarıyla birlikte kent genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Özçınar ekibiyle birlikte dün akşam saat 19:00’da Bostancı’da projelerini halk ile paylaştı.

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı, Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, UBP Lefkoşa Milletvekillerinden Faiz Sucuoğlu, Özdemir Berova, Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu da Özçınar ve meclis üyesi adayların ziyaretine katılarak destek belirtti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar görev süresince yapmış olduğu çalışmaları ve yeni dönemde yapacağı projeleri anlatarak yeni nesillere güzel bir kent bırakmak için çalıştıklarını söyledi. Görev süresi boyunca kent genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını, Güzelyurt’un kanalizasyon ağına bağlandığını, kent kültür hayatına bir çok eserin kazandırıldığını işaret eden Özçınar, yeni hedeflerini anlattı.

BOSTANCI YENİ ÇEHREYE KAVUŞACAK

Bostancı’ya yapılmakta olan yeni cami’nin tamamlandığını, şu anda çevre düzenlemesine geçildiğini kaydeden Özçınar, bu kapsamda oyun parkı açık alan fitness grubu gibi unsurların yer alacağını söyledi.

BOSTANCI ŞUBE BİNASI İNŞA EDİLECEK

Özçınar projeleri kapsamında köylerde belediye hizmet binaları inşa edilmeye başlanacağını kaydederek, bunun ilk örneğini Kalkanlı’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Kalkanlı’ya 12 Nisan 2018 tarihinde hizmete giren Hizmet Binası’nda vatandaşların ihtiyaç duydukları tüm işlemleri gerçekleştirebileceğini anlattı.

BOSTANCI’YA RİNG HATTI KURULUYOR

4 Haziran 2018 Pazartesi gününden itibaren Güzelyurt-Bostancı arasında ring hattı kurulacağını söyledi. Güzergahın Bostancı-Güzelyurt-Güzelyurt Sağlık Merkezi olacağını açıklayan Özçınar, seferlerin 07:00’da başlayacağını saat 10:00-14:00-18:00 ve 19:00 olmak üzere beş kez gerçekleşeceğini duyurdu.

GELECEĞE SÖZÜMÜZ VAR

Gelecek nesillere daha güzel bir kent bırakabilmek için Güzelyurt Belediyesi’nin yıllardır yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Özçınar, Belediye’nin kentin çehresini değiştiren, kültür hayatına ivme kazandıran ve ekonomik açıdan katkı koyan birçok projede imzası olduğunu söyledi.

Sosyal Konut Projesi

Yeni dönemde gerek Güzelyurt gerekse köylerde sosyal konut projesini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Özçınar, projenin hazır olduğunu söyledi.

Sokak Hayvanlarına Yönelik Bina Tamamlanıyor

Sokak hayvanlarının korunması konusuyla ilgili şu an yapımı devam eden Hayvan Tedavi, Bakım ve Sahiplenme Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özçınar, sokak hayvanlarının merkezde kısırlaştırılarak , onlara yeni sahiplerinin bulunmasının sağlanacağını söyledi.