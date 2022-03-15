  • BIST 2.079,38
  • Altın 905.348
  • Dolar 14.7098
  • Euro 16.0882
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Özel iznin ardından Ukrayna'dan ilk transfer gerçekleşti

» »
Özel iznin ardından Ukrayna'dan ilk transfer gerçekleşti
Özel iznin ardından Ukrayna'dan ilk transfer gerçekleşti

UEFA'nın Ukrayna'daki futbolculara transfer için özel izin vermesinin ardından Dinamo Kiev'den Benjamin Verbic, Polonya ligi takımlarından Legia Varşova'ya transfer oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından UEFA'nın Ukrayna'daki futbolculara tanıdığı özel izinle ilk transfer gerçekleşti.

Polonya Ligi (Ekstraklasa) takımlarından Legia Varşova, Benjamin Verbic transferini, "Spot ışığının altında yeni bir isim. Benjamin Verbic artık Legia Varşova'nın futbolcusu" açıklamasıyla duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Verbic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Verbic kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Legia Varşova ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Legia, Polonya'daki en iyi kulüplerden birisi ve harika bir kültüre sahip. Takımın kupada şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Benjamin Verbic kimdir?

Kariyerine NK Celje'nin altyapısında başlayan Benjamin Verbic, farklı takımlarda kiralık olarak forma giydikten sonra 2015'te Kopenhag'a transfer oldu. 3 sezon Danimarka ekibinin formasını giyen Verbic, 2018'de 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'le anlaştı.

Bu sezon 13 maçta Dinamo Kiev forması giyen Benjamin Verbic, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı12 Mart 2022 Cumartesi 19:25
  • Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Torpil istemiyoruz, aslanlar gibi oynarız12 Mart 2022 Cumartesi 18:25
  • Galatasaray cephesinden Beşiktaş'a tepki12 Mart 2022 Cumartesi 17:10
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Galatasaray'ı Dolmabahçe'ye davet etti12 Mart 2022 Cumartesi 16:25
  • Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için başvurdu11 Mart 2022 Cuma 20:30
  • Galatasaray’ın Barcelona Maçı Son Umut! Muhtemel 11’ler10 Mart 2022 Perşembe 19:57
  • Ganalı iş adamı Chelsea'yi satın almak istiyor10 Mart 2022 Perşembe 18:55
  • Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek10 Mart 2022 Perşembe 18:17
  • Yine Hakem Darp Edildi09 Mart 2022 Çarşamba 21:14
  • Galatasaray Avrupa Ligi’nde yarın Barcelona’ya konuk olacak09 Mart 2022 Çarşamba 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti