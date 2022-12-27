Mesarya Belediye Başkanlığı seçimini kazanamayan Kürşat Özer, yaptığı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti, "Özer: Yerel seçimler hizmet için bir bayrak yarışıdır" dedi.

Mesarya Belediye Başkanlığı seçimini kazanamayan Kürşat Özer, yazılı bir açıklama yaparak, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Özer, “Bu seçim sürecinde en büyük kazancım, Mesarya bölgesinde birçok güzel insanla tanışmam, onlarla sohbet etme fırsatı bulmam ve birçok yeni dostluklar kurma imkanımın olması oldu” dedi.

“Yerel seçimler hizmet için bir bayrak yarışıdır” diyen Özer, şöyle devam etti:

“Ben Kürşat Özer olarak, her zaman olduğu gibi bundan sonrada Mesarya’mıza ve halkımıza hizmet etmeye, elimden gelenin fazlasını yaparak katkı koymaya devam edeceğim.”

Özer’in açıklaması şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer olarak, halkımıza hizmet noktasında çıktığımız bu yerel seçimler süresince, öncelikle Genel Başkanımız, Başbakanımız Sn. Ünal Üstel'e, ittifak adayı olarak destek veren, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanları Sn. Fikri Ataoğlu, Sn. Erhan Arıklı'ya, partimizin ve ittifak partilerinin yetkili kurulları, vekilleri, ilçe ve örgüt başkanları ile üye ve seçmenlerine, bu zorlu ve yorucu süreçte, bir an olsun beni yalnız bırakmayan aileme ve tüm ekip arkadaşlarıma, bıkmadan usanmadan canla başla çalışan, heyecanları ile seçime renk katan ve yüreklerini ortaya koyan Mesarya bölgemizdeki tüm gençlerimize, bana inanarak desteklerini esirgemeyen, oy veren/vermeyen, tüm Mesarya halkımıza sonsuz sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca kazanan tüm arkadaşları tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerken, aday olup, seçimi kazanamayan, tüm aday arkadaşlara da hayatlarında başarılar dilerim.

Bu seçim sürecinde en büyük kazancım, Mesarya bölgesinde bir çok güzel insanla tanışmam, onlarla sohbet etme fırsatı bulmam ve bir çok yeni dostluklar kurma imkanımın olması oldu. Ayrıca gittiğim her yerde veya evlere yaptığım ziyaretlerimde, oy verse veya vermese, halkımızın misafirperverlikleri, yaptıkları izaz ikramları, ilgi ve alakaları, gerçekten Mesarya'mız insanın her zaman içten, samimi ve çok doğal olduğunu bir kez daha gördüm. Bu bizim Mesarya bölgemizin gerçekten doğasında var.

Ben Kürşat Özer olarak, her zaman olduğu gibi, bundan sonrada Mesarya'mıza ve halkımıza hizmet etmeye, elimden gelenin fazlasını yaparak katkı koymaya devam edeceğim.”