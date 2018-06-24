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Özersay: "Belediyelerde reforma ihtiyaç var”

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve eşi Aliye Ummanel, Beylerbeyi İlkokulu’nda 74 numaralık sandıkta oy kullandı.
Özersay: "Belediyelerde reforma ihtiyaç var”

Kudret Özersay, oy kullandıktan sonra basına yaptığı kısa açıklamada, “Halk en doğru kararı verecektir. Hayırlı olsun” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, seçimlerden bağımsız olarak, belediyelerde reforma ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Özersay, seçimler sonrasında belediyelerde gelir artırımı, israfın giderilmesi, personel yapısının gözden geçirilmesi için belediye reformunun şart olduğunu söyledi.

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