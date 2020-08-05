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Özgöçmen: Haklı talebimiz masada verilmezse sokakta alınacaktır

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Özgöçmen: Haklı talebimiz masada verilmezse sokakta alınacaktır
Özgöçmen: Haklı talebimiz masada verilmezse sokakta alınacaktır

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklamasında, hemşirelerin, yıllardır risk ödeneği olmadan sözlü ve fiziksel şiddet ile her türlü bulaşıcı hastalık gibi çeşitli risklerle karşı karşıya çalıştığını kaydetti.

Pandeminin, bu talebin ne kadar yerinde ve gerçekçi olduğunu gösterdiğini ifade eden Özgöçmen, “Yaşadığı birçok olumsuz sürece rağmen halk sağlığı ve halkın paniğe kapılmaması için soğuk kanlılığını koruyarak çalışmaktan ödün vermeyen meslektaşlarım için Sağlık bakanı Ali Pilli ve Başbakan Ersin Tatar’dan risk ödeneği konusunda talepte bulunmuş ancak bu bugüne değin hiçbir olumlu adım atılmamıştır” dedi…

Özgöçmen, risk ödeneği taleplerini yineleyerek, “Ve bilinmesini isteriz ki, bu haklı talep masada verilmezse sokakta alınacaktır” ifadelerini kullandı…

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