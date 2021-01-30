Özkızan:'' Başmanlar devlete 1 yılda sadece 46 bin TL vergi verdi''

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Celal Özkızan, Ali Başman’ın “Kamu çalışanı maaşlarından geri ödeneksiz kesilsin, özel sektör çalışanına verilsin” sözlerine dair bir açıklama yaptı.

Detay Haber

Sosyal Medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özkızan Başman ailesinin ödediği vergileri sıraladı

Özkızan'ın açıklaması şu şekilde:

"Özel sektöre kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılsın" diye açıklama yapan Ali Başman, Başman Şirketler Grubu'nun sahiplerinden ve yöneticilerinden biridir.

Başman Şirketler Grubu'nun -bildiğimiz kadarıyla- sahip olduğu şirketler ve girişimler şunlar:

1 - AVON'un kktc bayisi (kktc kozmetik pazarındaki en büyük işletme)

2 - Sarev Ev Tekstili (Türkiye'deki SARAR Grubu) kktc bayisi

3 - 20'den fazla uluslararası şirketin ve 40'tan fazla markanın kktc temsilciliği; ki bunlar arasında NIKE (evet o Gönyeli çemberindeki büyük Nike mağazası, ki Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük üçüncü Nike mağazasıdır; ayrıca Girne'deki ve Omorfo'daki Nike mağazaları), SPORT SOUL (Mağusa CityMall'da), Nike Lefkoşa Fitness Merkezi, VANS (biri Lefkoşa'da biri Mağusa'da iki şube), NEW BALANCE (biri Lefkoşa'da biri Mağusa'da iki şube), TOMMY HILFIGER (biri Lefkoşa'da biri Girne'de iki şube), SARAR, LİLA KAĞIT, CAN BEBE, COLGATE, HACI ŞAKİR ve daha çok sayıda temizlik, gıda ve beyaz eşya ürünleri. Bu arada, İstanbul'da da bir Nike mağazaları vardır.

4 - TURİZM: Grand Pasha Otel VE Kumarhane'nin %25 ortaklık payı

5 - TARIM: Mallıdağ köyünde 120 dönüm arazi üzerine toplam 5.000 zeytin ağacına sahiptirler.

6- İNŞAAT: Lapta'daki Silent Hill Homes bu grubun projesidir. 24'ü 2+1, 6'sı 3+1 olmak üzere toplamda 30 daire vardır. 2+1'lerin fiyatı en düşük 58 bin STERLİN'den, 3+1'lerin fiyatı ise en düşük 68 bin STERLİN'dir. En düşük fiyatları kabul etsek bile bu evlerin toplam satış fiyatı 1 MİLYON 800 BİN STERLİN, yani bugünkü kurdan 18 Milyon Türk Lirası (eski parayla 18 Trilyon).

7 - ENERJİ: 11 dönümlük arazi üzerine, 1206 adet 390 watt güneş paneli. Santral 470 Kw gücünde ve 1 yıllık süre zarfında yaklaşık 160 konuta satış yapabilecek kadar (yaklaşık 800.000 Kwh) elektrik üretme kapasitesi var.

8 - CATERING/EĞLENCE: Tango to Buddha Restaurant, Bar VE Cielo Lounge Bar.

9 - SİGORTA: Sigorta alanında doğrudan yatırımları bulunmasa da, şirketin sahiplerinden biri aynı zamanda Türk Sigorta'nın yönetimindedir.

Zenginin malı züğürdün çenesini yorduğuna göre birkaç ilginç bilgi verelim: Örneğin "memurdan kesin, özel sektöre verin" diyen Ali Başman, bir röportajda "çok şükür ki sattığımız her şey marka olduğu için bu noktada krizlerden en az etkilenenler arasındayız" demiştir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kozmetik Ürünleri Kurulu'nun üyelerinden biri, aynı zamanda bu şirketin sahiplerinden biridir. Evet, Başmanlar Şirketi, kozmetik ürünler ithâl edip satan ÖZEL bir şirket, ve bu şirketin sahiplerinden biri, kozmetik ürünleri ithâlat ve satış izni veren ve denetim yapmakla yetkili olan DEVLET kurulunun üyesi. Toplamda 200 civarı çalışanları vardır. Bunun yanında 1000'den fazla da AVON satış temsilcileri vardır.

Görüldüğü üzere karşımızda kocaman bir imparatorluk var, ülkenin en zengin ailelerinden birinden söz ediyoruz. Bu ülkenin kaymağını en çok yiyen, bu ülkede yaratılan zenginlikten ve değerden en büyük payı kapan bir şirketler grubundan söz ediyoruz.

Peki acaba bu aile şirketi ve üyeleri, vergilendirilmek üzere ne kadar gelir beyan etmişler?

Şirket, aynı ailenin 4 üyesinin sahipliğindeki bir şirket.

2014 Vergi Yılı'nın "Şahıslar Vergisi" listesine göre, şirketin 4 sahibinden 1'i hiç gelir beyan etmemiş. Geri kalan 3'ünün beyan ettiği aylık ortalama gelir ise sırasıyla 15 bin lira, 15 bin lira ve 12 bin lira.

2015 Vergi Yılı'nın "Şahıslar Vergisi" listesine göre, şirketin 4 sahibinden 1'i hiç gelir beyan etmemiş. Geri kalan 3'ünün beyan ettiği aylık ortalama gelir ise sırasıyla 15 bin lira, 15 bin lira ve 12 bin lira.

2016 Vergi Yılı'nın "Şahıslar Vergisi" listesine göre, şirketin 4 sahibinden 1'i hiç gelir beyan etmemiş. Geri kalan 3'ünün beyan ettiği aylık ortalama gelir ise sırasıyla 16.4 bin lira, 15.5 bin ve 14 bin lira.

2017 Vergi Yılı'nın "Şahıslar Vergisi" listesine göre, şirketin 4 sahibinden 1'i hiç gelir beyan etmemiş. Geri kalan 3'ünün beyan ettiği aylık ortalama gelir ise sırasıyla 22.6 bin lira, 18 bin lira ve 17.8 bin lira.

2018 Vergi Yılı'nın "Şahıslar Vergisi" listesine göre, şirketin 4 sahibinden 1'i hiç gelir beyan etmemiş. Geri kalan 3'ünün beyan ettiği aylık ortalama gelir ise sırasıyla 17 bin lira, 17.5 bin lira ve 19 bin lira.

2019 Vergi Yılı'nın "Şahıslar Vergisi" listesine göre, şirketin 4 sahibinden 1'i hiç gelir beyan etmemiş. Geri kalan 3'ünün beyan ettiği aylık ortalama gelir ise sırasıyla 19 bin lira, 18.8 bin lira ve 18.3 bin lira.

Bu doğrultuda, devlete kişisel olarak ne kadar vergi ödemişler her yıl biliyor musunuz? 3'ünün ortalaması 2018 yılı için yıllık 46 bin, 2017 yılı için 51 bin, 2016 yılı için 40 bin ve 2015 yılı için 37 bin lira.

Yani devlete kişisel olarak tek tek ödedikleri verginin aylık ortalaması 2018 yılı için 3 bin 800'er lira, 2017 için 4 bin 250'şer lira, 2016 yılı için 3 bin 300'er lira ve 2015 yılı için 3'er bin lira.

Görüldüğü üzere, bu devasa şirketimizin, bu "krizlerden en az etkilenen ailenin", bu her sektörde yatırımları bulunan şirketler grubunun, bu her bölgeye sürekli yeni yeni ve çeşitli çeşitli mağazlar açan imparatorluğun, altında yüzlerce çalışan ve binlerce satış temsilcisi olan bu kocaman yapının sahiplerinin devlete yapabileceği katkı çok sınırlı, ellerinden ancak bu kadar geliyor. O yüzden de haliyle bu zor zamanlarda memurların elini taşın altına koymasını istiyorlar. Arz ederim