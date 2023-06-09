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Özuslu: Basın emekçilerinin sorunlarını Meclis’te dile getirmek öncelikli görevim olacak

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Özuslu: Basın emekçilerinin sorunlarını Meclis’te dile getirmek öncelikli görevim olacak
Özuslu: Basın emekçilerinin sorunlarını Meclis’te dile getirmek öncelikli görevim olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimi kazanması halinde Meclis’teki öncelikli görevinin basın emekçilerinin sorunlarını parlamento gündemine taşımak olacağını söyledi. Özuslu dün beraberindeki heyetle birlikte Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu (BRTK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (Bay-Sen) ziyaret etti. Özuslu ayrıca, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu ile de görüştü. Özuslu’ya ziyaretlerinde CTP milletvekilleri ve Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

 

ÖZUSLU: ÖZERK BİR BRT YASASI’NA İHTİYAÇ VAR

Bay-Sen ziyareti esnasında konuşma yapan CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, Gazeteciler Birliği Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde BRT’nin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve halen daha kurumdaki sorunların bilincinde olduklarını vurguladı. BRT’nin Kıbrıs Türk halkının kurumu olduğunu ve gazetecilik mesleğinin en önemli okullarından birisi olduğuna işaret eden Özuslu, “BRT, özel yayıncılığa kan veren, can veren, insanların yetişmesini sağlayan bir kurum” dedi. BRT çalışanlarının yıllardır kadro sıkıntısı yaşadığını belirten Özuslu, “Bir basın emekçisi olarak parlamentoda, basın emekçilerinin sorunlarının da temsilcisi olarak görev yapmak istiyorum. Bugüne kadar bire bir yaşadığımız sıkıntılarımızı ve çözüm önerilerini oralarda dillendirmek benim en önemli görevim olacak” dedi. BRT’nin gerçekten bir kamu yayıncısı olabilmesi için ellerinden geleni yapmak durumunda olduklarını belirten Özuslu, özerk bir BRT yasasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

 

KANAT: HAKLARIMIZ YENİYOR, MAĞDUR EDİLİYORUZ

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat da ziyaret esnasında BRT çalışanlarının yıllardır haklarının yendiğini ve mağdur edildiklerini ifade etti. Yeni bir BRT Yasası’nın geçmesi gerektiğine vurgu yapan Kanat, çalışanların hak ve menfaatlerinin daha da ileriye taşınması gerektiğini söyledi. BRT emekçilerinin yıllardır kadrosuz çalıştıklarını ve emeklilik haklarının ellerinden alındığını belirten Kanat, tek dayanaklarının toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi. Özuslu’ya çıktığı yolda başarılar dileyen İbrahim Kanat, halkın desteğiyle Özuslu’nun seçimi kazanacağını ve Meclis’te BRT’nin sorunlarına değineceğine inanç belirtti.

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