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Pakistan, Çin’e 80 bin eşek satacak

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Yaklaşık 5 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahip Pakistan, ‘ilaç ve jelatin üretiminde kullanılmak’ için Çin’e eşek satmaya hazırlanıyor.
Pakistan, Çin’e 80 bin eşek satacak

Çin’de eşekler geleneksel ilaç ve jelatin üretiminde kullanılıyor. Özellikle eşek derisi ve kılı, kan yapıcı, besleyici ve bağışıklık sistemini destekleyici ilaç yapımlarında tercih ediliyor.

Pakistan medyasındaki haberlere göre, iki ülke eşek ticareti konusunda anlaştı. İlk etapta hasta, zayıf ve felçli eşeklerin satışının yapılacağı açıklanırken Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde ihraç için üretim çiftlikleri de kurulacak. Eyalette, yabancı yatırımcıların tesis açmasına izin verilecek.

Eyalette 70 bin ailenin geçimini eşekler sayesinde sağladığı belirtilirken, hayvan kıtlığı yaşanmayacak şekilde anlaşmanın hayata geçirileceği ve yabancı yatırımcıların 3 milyar dolarlık üretim çiftliği yatırımı yapacağı bildirildi.

Pakistan 5,3 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahipken Çin, 11 milyondan fazla eşek popülasyonuyla ilk sırada yer alıyor. Dünyadaki 40 milyondan fazla eşeğin yaklaşık yarısı Çin, Etiyopya, Pakistan ve Meksika’da.

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