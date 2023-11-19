Pakistan hava kirliliğine karşı yapay yağmur oluşturmayı planlanıyor

AA’nın Pakistan basınından aktardığına göre, yetkililer, Pencap’a bağlı Lahor kentinde artan hava kirliliğiyle mücadele için çeşitli önlemler aldı.
Yetkililer, önlemler kapsamında, Lahor’da 28 ve 29 Kasım’da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıkladı.
Bu arada, Lahor genelinde tüm okulların cumartesi günleri kapalı olması, çarşı ve pazarların da 15.00’ten sonra açılması kararlaştırıldı.
Pencap’ta 8 Kasım’da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde dört gün tatil ilan edilmişti.
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