PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe mesaj: “Siz bizim siyah-beyaz kardeşimizsiniz”

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bugün Yunanistan'da PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Beşiktaş, maç önçesi karşılaşmanın yapılacağı maçın soyunma odasında bir sürprizle karşılaştı.

Yunan ekibi, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazdı.

Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.