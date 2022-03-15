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Parlamentodaki Görüşmeler Sırasında Uyuyakaldı

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İngiltere'de parlamentonun üst kamarasında dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruluna İşçi Partisi milletvekili Anthony Young'un uyuduğu anlar damga vurdu.
Parlamentodaki Görüşmeler Sırasında Uyuyakaldı

İngiltere’de Lordlar Kamarası Üyesi Anthony Young, dün gece parlamentoda gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sırasında uyuyakaldı.

İşçi Partisi milletvekili Anthony Young’un kurulda uyuyakaldığı anlar sosyal medyada gündem olurken, Lordlar Kamarası’nda konuşmasının da yasaklandığı açıklandı. Parlamento üyesi Olivia Bloomfield, bakanın tüm görüşmeler sırasında ‘derin uykuda’ olduğunu bu yüzden tartışmalara katılamayacağını belirtti.

79 yaşındaki Young ise duruma itiraz ederek, uyumadığını savundu. Bloomfield, onu uyandırması için görevlilerden birini çağırmak zorunda kaldığını söyledi.

Milletvekilinin uyuyakaldığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Lord Young of Norwood Green was bluntly told to sit down when he tried to intervene in a discussion on genetic modification

Genel kurul, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar üzerine AB’den ayrılan İngiltere’nin yasa değişikliği tartışmalarını kapsıyordu.

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