Pavlopoulos: Yunanistan, Türkiye ile barışçıl ilişkiler geliştirmek istiyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, "Yunanistan, komşusu Türkiye ile barışçıl, dostane ve iyi ilişkiler geliştirmek istiyor. (Başbakan) Çipras'ın bugünkü Türkiye ziyareti de bunun önemli bir göstergesi." dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Türkiye ile barışçıl, dostane ve iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini bildirdi.

Pavlopoulos, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, mevkidaşı Kolinda Grabar Kitarovic ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesi, düzensiz göç sorunu ve Yunanistan'ın komşuları Türkiye, Makedonya ve Arnavutluk ile ilişkilerinin de ele alındığı belirtildi.

Pavlopoulos, görüşmenin ardıdan düzenlenen ortak basın toplantısında, Balkanlar'ın AB'nin Güneydoğu Avrupa'daki ayağı olduğunu belirterek, AB'nin bu bölgedeki genişlemesini desteklediklerini ancak üye olmak isteyen ülkelerin gerekli şartları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugün Ankara'da temaslarda bulunduğunu anımsatan Pavlopoulos, "Yunanistan, komşusu Türkiye ile barışçıl, dostane ve iyi ilişkiler geliştirmek istiyor. Çipras'ın bugünkü Türkiye ziyareti de bunun önemli bir göstergesi." dedi.

Pavlopoulos, ülkesinin Türkiye ile karasuları meselesini çözmek istediğine değinerek, "Dostumuz Türkiye, Avrupa müktesebatına saygı gösterdiği sürece, Avrupa geleceği konusunda onların yanında olduğumuzu bilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic de Yunanistan ile her alanda ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade ederek, düzensiz göç meselesi noktasında uyarılarda bulundu.

Kitarovic, "AB'nin 2016'da sığınmacılara kapattığı Balkan rotası hala kapalı ama olası bir sığınmacı akınına karşı AB'nin sürekli dikkatine ihtiyacımız var." dedi.