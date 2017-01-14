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Paylaşmak işte bu kadar kolay...

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Paylaşmak işte bu kadar kolay...
“BAGIS” yazıp “1958” numarasına mesaj göndererek tek seferde 5 TL katkı yapabilirsiniz...

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

LTB’nin ihtiyaçlı insanlar için Bandabulya’da kurduğu ve gelirinin tamamının bağış yapan kişiler tarafınca karşılandığı “Paylaşım Mutfağı”, paylaşarak yüzleri güldürmeye devam ediyor.

“Paylaşım Mutfağı”na bağış yapıp, ihtiyaçlı insanların yüzlerini güldürmek için destek sağlamanın yolunu, sosyal medya hesabından halka hatırlatmak isteyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Her gün yüzlerce kişiye dokunan sevgi elidir, "paylaşım mutfağı", sadece bir mesajla bu elin yettiği yerleri çoğaltabiliriz” diyerek, mesaj yoluyla bağışın nasıl yapılabileceğini anlattı.

Harmancı paylaştığı gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

“Her gün yüzlerce kişiye dokunan sevgi elidir, "paylaşım mutfağı", sadece bir mesajla bu elin yettiği yerleri çoğaltabiliriz.

“Paylaşım Mutfağı” için her iki operatörden “BAGIS” yazıp “1958” numarasına mesaj göndererek tek seferde 5 TL katkı yapabilirsiniz. Düzenli olarak aylık 10 TL ile 100 TL arasında katkı yapmak isterseniz ise “ABONE PAYLASIM(miktar)” yazıp (Örnek: ABONE PAYLASIM10 ya da ABONE PAYLASIM50) “4271” e mesaj atabilirisiniz.”

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