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Pete Davidson ve Kim Kardashian ayrıldı Kanye West kutladı

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Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan ayrılmasını kutladı. West, Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete fotoğrafı yayınladı.
Pete Davidson ve Kim Kardashian ayrıldı Kanye West kutladı

Kim Kardashian iile geçtiğimiz yıllarda ayrılan Kanye West, Kardashian'ın Pete Davidson ile ayrılığını kutladı

West, sahte bir New York Times sayfasıyla Davidson’ın 28 yaşında öldüğünü yazan görseli paylaştı.

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 West, Kardashian'la ayrılığın ardından mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini vurgulamıştı

Kardashian’ın, Davidson ile ayrılmasından sonra Kanye West ile yeniden bir araya geldiği de iddia edildi.

Ancak çifte yakın bir kaynak, ikilinin boşanma sürecini tamamlamak için işlemlere devam ettiğini belirtiyor.


 

 

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