Petrol, OPEC'in üretim kısıntılarını gevşetme işaretleri ile düştü

Petrol fiyatları, Koronavirüs vaka sayısındaki artışın dünyanın birçok kısmında henüz azalmamasına karşın, OPEC + koalisyonunun tarihi büyüklükteki üretim kısıntılarını azaltmaya yönelik planlarını duyurabilecekleri bu haftaki toplantı öncesi düştü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Cuma günü yüzde 2.4 yukarıda kapattıktan sonra varil başına 40 dolar seviyesine doğru geriledi. Üretici ülkeler bloku, üretim kısıntılarının yakında azaltılmaya başlanacağına ilişkin beklentilerin arttığı bir ortamda, Çarşamba günü düzenleyeceği online toplantıda piyasanın durumunu gözden geçirecek. Sektörden isimlerini vermeyen iki kaynağa göre, Rusya'nın önde gelen petrol şirketleri, Enerji Bakanlığı'ndan bir talimat gelmemesi ile birlikte, gelecek ay üretimlerini artırmaya hazırlanıyor.

Arzdaki olası artış, halen hızını kesmeyen Koronavirüs pandemisinin talep görünümünü olumsuz etkilediği bir ortamda gerçekleşecek. ABD salgının yayılmasını kontrol altına almakta zorlanıyor ve eyaletlerin birçoğu yeniden açılma planlarını erteliyor ya da tersine çeviriyor. Avustralya'nın ikinci en büyük kenti Melbourne geçen hafta, virüs vakalarındaki artıştan dolayı tekrar karantina ilan etti.

Oanda Corp. Asya Pasifik'ten sorumlu kıdemli piyasa analissti Jeffrey Halley, "OPEC + koalisyonı anlaşma koşulları gereği üretim kısıntısını muhtemelen azaltacak, ancak büyük bir belirsizlik var ve muhtemelen ABD'de ne olduğuna bakacaklar," dedi ve "Bu rallinin çok falz güçlü temeli yok ve yatırımcıların çıkış için kapılara koşması çok zaman almayacak" şeklinde görüş bildirdi.

Ağustos vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, yüzde 1 düşerek Singapur saati ile 10:20'de varil başına 40.16 dolara indi. Eylül vadeli Brent petrol, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Cuma günü yüzde 2.1 yükselerek kapandıktan sonra yüzde 0.9 gerileyerek varil başına 42.85 dolara düştü.