'Peygamber çiçeği'nin yeni bir türü daha bulundu

Bartın Üniversitesi'nde görev yapan iki akademisyen ve İranlı bir bilim insanı, arazide yaptıkları çalışmalar neticesinde, "peygamber çiçeği" olarak bilinen Cyanus'a ait yeni bir bitki türünü daha dünya literatürüne sokmayı başardı.

Bartın Üniversitesi'nde görev yapan iki akademisyen ve İranlı bir bilim insanı, arazide yaptıkları çalışmalar neticesinde "peygamber çiçeği" olarak bilinen Cyanus'a ait yeni bir bitki türünü daha dünya literatürüne kazandırdı.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Barış Özel, Doç. Dr. Zafer Kaya, yüksek lisans öğrencisi Ramazan Ateş ve İranlı bilim insanı Kazem Negaresh, yaklaşık bir yıl sürdürdükleri çalışmalar neticesinde Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yeni bir bitki türü buldu.

"Peygamber çiçeği" ailesinden olduğu tespit edilen bitki türüne, Çelikhan ilçesinde bulunması nedeniyle "Cyanus celikhanensis" adı verildi.

Dünya literatürüne tanıtılan "Cyanus celikhanensis"in özellikleri ve yapısının anlatıldığı 5 sayfalık bilimsel makale, Almanya'da "Fresenius Environmental Bulletin" dergisinde yayımlandı.

Özel ve Kaya, ocak ayında da yaklaşık 7 ay süreyle sahada yürüttükleri çalışmalarda Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Arak köyünde yeni bir bitki tür keşfetmiş ve bu türe "Cyanusbanchevae Z.Kaya" adını vermişti.

"Ülkemize, bilim dünyasına, konuyla ilgilenenlere hayırlı olsun"

Prof. Dr. Halil Barış Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cyanus" bitki cinsinin ülke florası açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bitki türünün yaklaşık bir yıl kadar saha çalışmaları neticesinde keşfedildiğini belirten Özel, "Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tespit ettik. Orman habitatı açısından baktığımızda taşlık ve kayalık bir toprak yapısında yetişiyor, çok güzel renkleri olan bir bitki. Çok önemli bir tür, kendine has bir vejetasyonu (bitki örtüsü) var, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bu önemli vejetasyonun çok özel elamanı olarak bunu tespit ettik." diye konuştu.

Türün, kurak bölgelerde yapılan ağaçlandırma çalışmalarında toprağın yapısı açısından da önemli olduğunu anlatan Özel, bitkinin bulunduğu bölgede genelde kuraklık ağaçlandırmaları yapıldığına değindi.

Özel, burada ağaçları dikmeden önce mutlak suretle toprak oluşumunun ve toprağın o hareketli yapısının durdurulması gerektiğini dile getirerek, "Bunun için de toprakta aynı zamanda organik madenin de bulunmasını sağlamamız gerekiyor. Bu bitki türü bu anlamda yapraklarını döktükten sonra o bölgede zaten zayıf olan organik madde kaynağına da bir katkı sağlıyor. Ülkemizin florasına yeni bir bitki türü kazandırdığımız için ve uluslararası bir çalışmaya imza attığımız için çok mutluyuz. Ülkemize, bilim dünyasına, konuyla ilgilenenlere hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

"Süslü mavi çiçekli bir bitki"

Doç. Dr. Zafer Kaya ise "Cyanus"un Türkiye'de keşfedilmiş 26 türü bulunduğunu bildirdi.

Bu 26 türden yarısından fazlasının endemik olduğunu belirten Kaya, "Süslü mavi çiçekli bir bitki, bilim dünyasına tanıtıldı." dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da "Çok kıymetli hocalarımıza yaptıkları bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.