  • BIST 1.546
  • Altın 412,753
  • Dolar 7,0240
  • Euro 8,5253
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAPilli:48 pozitif vaka!

Pilli: Nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz

» »
Türkiye Sağlık Bakanlığına ait uçakla KKTC'ye getirilen aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Pilli: Nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz

Türkiye Sağlık Bakanlığına ait uçakla KKTC'ye getirilen aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi salgın döneminde de sağladıkları destek dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

Aşının çok önemli olduğunu belirten Pilli, "Dünyada bu kadar sıkıntılar varken, aşıya ulaşmak bu kadar zorken, Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, aşı konusunda da bizi yalnız bırakmamıştır. Şu anda toplamda Türkiye'den 80 bin aşı geldi. 40 bin aşıyı yaptık, önümüzdeki günlerde yeni gelen 40 bin aşıyı da düzenli şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pilli, aşıların Türkiye'den gelmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu konuda KKTC halkı müsterih olsun, aşıda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da teyit etmiştir. Halkımızı en kısa sürede aşılayacağız." diye konuştu.

"Nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz"

Aşılama planının sistemli şekilde devam ettiğine değinen Pilli, ilk önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yaptıklarını, düzenli şekilde tüm halkı aşılayacaklarını ifade etti.

Pilli, "Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü aşılar bitecek. Aşıyla pandemiyi kontrol altına almayı ve nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz. Türkiye'den toplamda 500 bin aşı gelmesini hedefliyoruz, bu sayıdan fazlası da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Henüz salgının bitmediğine işaret eden Pilli, halka maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

- Daha önce 40 bin doz aşı gönderilmişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC'de yaptığı açıklamada, "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti11 Şubat 2021 Perşembe 19:14
  • Su pompalarında elektrik kesintisi olacak11 Şubat 2021 Perşembe 19:10
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak!11 Şubat 2021 Perşembe 18:59
  • Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Belediyeler Birliği’ni Ziyaret Etti11 Şubat 2021 Perşembe 18:46
  • Işık: “Kıbrıs Türk halkı’nın bağımsızlığını kutluyoruz”11 Şubat 2021 Perşembe 18:41
  • Tokel:Sanatçılara özel destek fonu verilmeli11 Şubat 2021 Perşembe 18:40
  • Girne'deki aramalar 3.gününe girdi11 Şubat 2021 Perşembe 18:25
  • CTP:Kıbrıs Türk halkı, 24 Nisan iradesine bağlılığını sürdürecektir!11 Şubat 2021 Perşembe 17:45
  • Oktay: “Kıbrıs Türkünü Haklı Davasında Bir Gün Bile Yalnız Bırakmayacağız, Her Şartta Yanınızdayız”11 Şubat 2021 Perşembe 17:38
  • TDP: “Yeni Maceraların Değil, Mümkün Olabilecek Gerçeklerin Peşinden Gidilmeli”11 Şubat 2021 Perşembe 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti