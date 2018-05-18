Pirgalıoğlu: Lefke ilçesi için güzel hayalleri olan yeni bir adayım...

Seçim startı ile birlikte yaptıkları çalışmaları anlatan Pirgalıoğlu, ayrıca tespitlerini de kamuoyu ile paylaştı.

UBP Lefke Belediye Başkan Adayı Avukat Timuçin Pirgalıoğlu, GAK TV'de katıldığı programda Ulaş Barış'ın sorularını yanıtladı.

Seçim startı ile birlikte yaptıkları çalışmaları anlatan Pirgalıoğlu, ayrıca tespitlerini de kamuoyu ile paylaştı.

Lefke ve bölgesinin ciddi sorunları olduğuna işaret eden Pirgalıoğlu, CTP'li rakibi Aziz Kaya'nın sadece sloganlarla, rutin görevlerini yürüttüğünü söyledi.

Pirgalıoğlu, “Çalışan Belediye, Güçlü Lefke denildi. Yıldızlı belediyeler denildi. Dostlar alışverişte görsün misali yüzeysel küçük işler yapıldı, Lefke çıkmaz sokak halinden kurtarılamadı. Sloganlı, reklamlarla, dağ gibi duran çöpleri göremez hale gelmemiz isteniyor. Şu anda gidin görün... Lefke çöp içinde. Yedidalga Halk Plajı'nın hali içler acısı. Yeşilyurt-Cengizköy güzergahı çöp banketleri ile döşendi. Ayrıca, köylerimiz haline kaderine terk edildi. İlgilenen yok. Son dakika şovlarıyla göz boyanmaya çalışılıyor” dedi.

Gencinden yaşlısına, gittikleri her yerde gördükleri yoğun ilginin kendilerini göreve daha da motive ettiğine vurgu yapan Pirgalıoğlu, “Kazanacağımdan en küçük şüphe duymuyorum. İnsanların sevgisinin, saygısının farkındayım. Bu seçim galibiyetle bitecek. Önemli olan halkımın yüzüne bakabilecek bir hizmet vermek. Güzel mazi bırakmak. Kahveye gittiğimde bir fincan kahveyi vatandaşlarımla huzur içinde içebilmek.” ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin sürekli olarak kendisine bir önceki UBP dönemini hatırlattığını kaydeden Pirgalıoğlu, “Önceki yönetimin avukatlığını yapmak için aday olmadım. Yeni bir adayım, bambaşka bir vizyonum var. UBP'liyim... Partizan değilim. Hukuk insanıyım. Lefle İlçesiye ilgili gerçekleştirebileceğimiz, büyük hayallerimiz var. Beni, vizyonumu, eski ile değil, Aziz Kaya Bey'le kıyaslayın” diye konuştu

Timuçin Pirgalıoğlu, “Lefke yurttaşı olmaktan gurur duyacağımız günleri yaşacağımızı vaad eder, herkese başarılar dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.