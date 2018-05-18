  • BIST 102.410
  • Altın 186,695
  • Dolar 4,4877
  • Euro 5,2816
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAFinal Serisinde YDÜ İle Fenerbahçe Üçüncü Maça Çıkıyor…

Pirgalıoğlu: Lefke ilçesi için güzel hayalleri olan yeni bir adayım...

» »
Seçim startı ile birlikte yaptıkları çalışmaları anlatan Pirgalıoğlu, ayrıca tespitlerini de kamuoyu ile paylaştı.
Pirgalıoğlu: Lefke ilçesi için güzel hayalleri olan yeni bir adayım...

UBP Lefke Belediye Başkan Adayı Avukat Timuçin Pirgalıoğlu, GAK TV'de katıldığı programda Ulaş Barış'ın sorularını yanıtladı.

 

Seçim startı ile birlikte yaptıkları çalışmaları anlatan Pirgalıoğlu, ayrıca tespitlerini de kamuoyu ile paylaştı.

Lefke ve bölgesinin ciddi sorunları olduğuna işaret eden Pirgalıoğlu, CTP'li rakibi Aziz Kaya'nın sadece sloganlarla, rutin görevlerini yürüttüğünü söyledi.    

 

Pirgalıoğlu, “Çalışan Belediye, Güçlü Lefke denildi. Yıldızlı belediyeler denildi. Dostlar alışverişte görsün misali yüzeysel küçük işler yapıldı, Lefke çıkmaz sokak halinden kurtarılamadı. Sloganlı, reklamlarla, dağ gibi duran çöpleri göremez hale gelmemiz isteniyor. Şu anda gidin görün... Lefke çöp içinde. Yedidalga Halk Plajı'nın hali içler acısı. Yeşilyurt-Cengizköy güzergahı çöp banketleri ile döşendi. Ayrıca, köylerimiz haline kaderine terk edildi. İlgilenen yok. Son dakika şovlarıyla göz boyanmaya çalışılıyor” dedi.

 

Gencinden yaşlısına, gittikleri her yerde gördükleri yoğun ilginin kendilerini göreve daha da motive ettiğine vurgu yapan Pirgalıoğlu, “Kazanacağımdan en küçük şüphe duymuyorum. İnsanların  sevgisinin, saygısının farkındayım. Bu seçim galibiyetle bitecek. Önemli olan halkımın yüzüne bakabilecek bir hizmet vermek. Güzel mazi bırakmak. Kahveye gittiğimde bir fincan kahveyi vatandaşlarımla huzur içinde içebilmek.” ifadelerini kullandı.

 

Rakiplerinin sürekli olarak kendisine bir önceki UBP dönemini hatırlattığını kaydeden Pirgalıoğlu, “Önceki yönetimin avukatlığını yapmak için aday olmadım. Yeni bir adayım, bambaşka bir vizyonum var. UBP'liyim... Partizan değilim. Hukuk insanıyım. Lefle İlçesiye ilgili gerçekleştirebileceğimiz, büyük hayallerimiz var. Beni, vizyonumu, eski ile değil, Aziz Kaya Bey'le kıyaslayın” diye konuştu

 

Timuçin Pirgalıoğlu, “Lefke yurttaşı olmaktan gurur duyacağımız günleri yaşacağımızı vaad eder, herkese başarılar dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güzelyurt denize açılıyor17 Mayıs 2018 Perşembe 17:54
  • Karaman Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yetkilileriyle bir araya geldi17 Mayıs 2018 Perşembe 16:29
  • Civisilli, İskele köylerinde üretimle uğraşan kesimleri ziyaret etti17 Mayıs 2018 Perşembe 16:25
  • Serdar Denktaş'tan yerel seçim açıklaması... 4'lü ittifak var mı?17 Mayıs 2018 Perşembe 16:19
  • Güzelyurt'a can gelecek: "Çağdaş, şeffaf, adil hizmet için adayım"17 Mayıs 2018 Perşembe 15:22
  • İskele’de Fikret Hoca rüzgarı:“Kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi birlikte yöneteceğiz!”17 Mayıs 2018 Perşembe 15:09
  • Gencay Eroğlu'na büyük ilgi17 Mayıs 2018 Perşembe 15:07
  • Değirmenlik'te sürpriz aday...17 Mayıs 2018 Perşembe 14:08
  • Birol Karaman: “Yol haritamız hazır, Girneli mutlu olacak!”16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:48
  • Timuçin Pirgalıoğlu: “Lefke'ye gerçek hizmet geliyor”16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti