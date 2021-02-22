Piyasalar yükselişe geçti! Dolar 7 TL'yi aştı, altın ve Euro da yükseliyor!

Uzun bir süre düşüş eğilimini sürdüren piyasalar yeniden yükselişe geçti. Dolar 7,02 TL'den, Euro 8,53 TL'den, Sterlin ise 9,86 TL'den işlem görüyor. Gram altın 405 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,20 TL. Bitcoin ise 53 bin 707 dolardan fiyatlanıyor.

Uzun bir süre düşüş eğilimini sürdüren piyasalar yeniden yükselişe geçti. Uzun bir süre düşüş eğilimini sürdüren piyasalar yeniden yükselişe geçti. Dolar 7,02 TL'den, Euro 8,53 TL'den, Sterlin ise 9,86 TL'den işlem görüyor. Gram altın 405 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,20 TL. Bitcoin ise 53 bin 707 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.796 dolardan işlem gören altında, gram altın 402/405, çeyrek altın 652/665, Cumhuriyet altını ise 2.682/2.711 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.

ABD tahvil faizleri kaynaklı dolara yönelim ve riskli varlıklardan kaçış geçen haftadan beri piyasalarda baskı yaratmayı sürdürürken dolar/TL haftaya 7 civarında başladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibi tarafından daha tutarlı politikalar yürütülmesi ve sıkı para politikası izlenmesini gerekçe göstererek ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi.

Bankacılar hali hazırda Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyelerin birkaç kademe altında derecelendiren kredi kuruluşlarından önümüzdeki dönemde görünüm ve not artışlarının devam edeceğini düşünüyor.



HAZİNE ALTIN CİNSİ BORÇLANACAK

Hazine bugün TLREF endeksli 5 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek, 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihraç edecek. Hazine 45 milyar TL borçlanma öngördüğü Şubat ayında bugüne kadarki ihalelerde 27 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Hazine’nin Şubat borçlanmasını bugün ve yarın düzenleyeceği borçlanmalar ile tamamlayacak.

Piyasada veri gündemi de takip edilirken TL’ye doğrudan etkisi olması beklenen bir veri bulunmuyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirileri, Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 1,3940’a yükseldi. Enflasyonda yükseliş beklentileri tahvil getirilerini artırmasına yol açarken ve emtia fiyatları da yükseldi.

Deniz Yatırım’dan Orkun Gödek, ABD tahvillerindeki yükselişin küresel piyasalara etkisi için, “Kırılma anının ne zaman ve ne noktada olacağı belirsiz… Haftalık kapanış seviyesi açısından yüzde 1.32 seviyesini önemsiyorduk ki geride kalan 5 iş günü içerisinde birçok kez bu nokta etrafında zorlanma olduğunu, kısmen sakinleme eğilimi içerisine girdiğini düşünmüştük. Yanılmışız” dedi ve ekledi:

“Cuma günü gözlenen hareket ve haftalık kapanış bir kez daha kendimizi sorgulama zarureti doğuruyor. Genel yaklaşım bir kenara tercih ettiğimiz teknik analiz de gösteriyor ki yüzde 1,50-56 aralığına doğru hareketlenme isteği sürpriz olmamalı.”

Piyasa dolar/TL’ye yansıması açısından ABD tahvillerindeki yükselişin hali hazırda 90 seviyesinin üzerinde seyreden dolar endeksine etkisini izliyor. Öte yandan petrol başta olmak üzere emtiya fiyatlarındaki yükseliş de piyasada takip ediliyor.

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra ABD faizlerine ilişkin endişelerle 7.0680’e kadar yükselmişti. Kurdaki yükseliş kalıcı olmadı ve kur 7 seviyesinin altında haftayı tamamladı.

REZERV TARTIŞMASI İZLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un geçen haftaki açıklamaları ile başlayan Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemi kapsayan TCMB rezerv satışlarına ilişkin tartışma piyasada takip edilmeye devam ediyor.

Yiğit Bulut “Türkiye’nin rezerv sattığı yalanı malesef son dönemde pompalanıyor” derken hafta sonunda Albayrak’ın avukatı CHP’ye yönelik tazminat davası açtığını açıkladı.

Albayrak’ın görevden ayrıldığı Kasım 2020 öncesinde uygulanan alışılagelmişin dışındaki politikalarla TCMB kendine ait rezervlerinin büyük bölümünü kaybetti. Bankacıların hesaplamasına göre TCMB ilgili iki yılda yaklaşık 128 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. TCMB’nin rezervlerindeki kayıp lokal bankalarla gerçekleştirilen swaplar nedeniyle brüt rezervlere aynı ölçüde yansımadı.

TCMB verilerine göre bankanın brüt döviz rezervi 2019 sonunda yaklaşık 80 milyar dolar, son güncel veri olan 12 Şubat 2021’de 53.7 milyar dolar. Lokal bankalarla yapılan swap miktarı ise aynı dönemde yaklaşık 40 milyar dolar.

Söylemlere hafta sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başladı. CDS saat 0852’de 282/287 seviyesinde.