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Piyasalarda Dikkat Çeken Düşüş! Dolar, Euro Ve Sterlin Eridi!

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ABD'de Trump destekçilerinin senatoyu basmasını takip eden piyasalarda dolar/TL 7,30 TL'den, Euro/TL 9 TL'den, Sterlin/TL 9,93 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 451 TL seviyesinde gümüş de 6,39'da... Bitcoin ise 37 bin 64 dolardan işlem görüyor.
Piyasalarda Dikkat Çeken Düşüş! Dolar, Euro Ve Sterlin Eridi!

ABD'de Trump destekçilerinin senatoyu basmasını takip eden piyasalarda dolar/TL 7,30 TL'den, Euro/TL 9 TL'den, Sterlin/TL 9,93 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 451 TL seviyesinde gümüş de 6,39'da... Bitcoin ise 37 bin 64 dolardan işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0380 lira olmuştu.

Onsu 1.922 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 446/450, çeyrek altın 723/739, Cumhuriyet altını ise 2.974/3.013 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARA BAKIŞ

Küresel piyasalar, dün beklentilerin altında kalan hizmet sektörü verileri ve ABD'de yaşanan toplumsal olaylara karşın genel olarak pozitif seyrini sürdürüyor.

Dünya genelinde dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret ederken, ABD'nin başkentinde yaşanan gelişmeler gündemin odağına yerleşti.

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat adayların kazandığının anlaşılması sonrası başkent Washington'da Donald Trump destekçilerinin düzenlediği gösterilerde hayatını kaybedenler olurken, son açıklamalara göre polis, binanın güvenliğini sağladı.

Öte yandan, dün açıklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Federal Açık Piyasa Komitesinin tüm üyelerinin tahvil alımlarının hızının uygun olduğu görüşünde birleştiğini ortaya koydu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelere değinilen tutanaklarda, "Ülke genelinde kötüleşen salgınla büyümenin önümüzdeki aylarda daha da yavaşlaması bekleniyordu. Bununla birlikte alınan olumlu aşı haberleri orta vadeli ekonomik görünüm için oldukça olumlu görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gelişmelere karşın Dow Jones endeksi dün yüzde 1,44 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 yükseldi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,61 düşüş kaydetti.

Analistler, Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin yükseldiğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Avrupa tarafında, pay piyasalarında alımların güçlenmesiyle yükselişlerin hızlandığı görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,39 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,2 prim yaparak 1,2351 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1,2310 seviyelerinde dengelendi.

Bugün Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 yükseldi. Çin'de ise ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yasağı getirebileceği ve New York Borsası'nın Çinli 3 telekom şirketini borsadan çıkarma işlemine devam edeceği haberleri ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Dün, ABD'de tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki düşüşün ivme kaybetmesi ile yüzde 1,6 değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.920 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yükseliş eğilimini sürdürerek 54,7 dolar ile 26 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde, dün borsa rekorlara, döviz kurları ise düşüşe devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 artışla günü 1.505,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü. Dün 7,2869 ile 28 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3030 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve tüketici güven endeksi ile ABD'de ISM imalat dışı PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

DEV BANKADAN "DOLAR DÜŞECEK TAHMİNİ"

HSBC bankasından sürpriz bir açıklama geldi. Son 4 aydır düşme trendinde olan dolar kuru için beklenmeyen bir tahminde bulunan banka, dolar/TL yıl sonu tahminini 7,10 olarak bildirdi. 2021'de dolar ne kadar olacak araştıranlara HSBC'nin tahminine göre normalleşme yaşandığında 7,10 seviyesinin altına düşeceğini belirtelim. Peki dolar yükselecek mi? İşte dev bankanın 2021 dolar tahmini...

2021 yıl sonunda doların düşeceğini öngören HSBC, ayrıca, 'iktidar tarafından gerekli adımların atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar düşebilir' görüşünü paylaştı. 2021 dolar beklentisini belirleyen banka, dolar yatırımcılarını şaşırttı.

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