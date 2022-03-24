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Pogba’nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı

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Pogba’nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı
Pogba’nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı

İngiliz futbol kulübü Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba, 2018 Dünya Kupası’nda kazandığı şampiyonluk madalyasının çalındığını duyurdu.

Pogba, geçen hafta İspanyol Atletico Madrid’le oynadıkları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girdiğini söyledi.

 

Pogba’nın açıklamaları şöyle: “Çalınan eşyalar arasında annemin mücevherleri de var. Beni en korkutan şeyse bu olay sırasında iki çocuğumun dadıyla evde olmasıydı. Dadı, her şeye kulak misafiri oldu, karımı ve güvenliği aradı, sonra kendini çocuklarla bir odaya kilitledi. Birkaç gün şok yaşadı.

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