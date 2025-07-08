Polis ekipleri göz açtırmıyor... 10 Araç daha trafikten men edildi!

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 961 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 78’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 13’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 120’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 250 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2634 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 52’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 4’ü 5000 kg ve üzerindeki araçların L/şa-G/ne Anayolunu (Ciklos-Girne Alt/Üst Geçit) kullanması ve 135’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 208 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 946 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 32’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i susturucuz egzozlu araç kullanmak ve 44’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 83 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.